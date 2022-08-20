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Муж Русланы Писанки рассказал о маме актрисы: "потеряла сознание в машине и не пришла в себя"

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 21:48
Муж Русланы Писанки рассказал о маме актрисы: "потеряла сознание в машине и не пришла в себя" Муж Русланы Писанки рассказал о ее маму (instagram.com/pisankaruslana)
Автор: Татьяна Самарук

Муж покойной украинской актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, что больная онкологией мама актрисы после того, как отправила дочь за границу потеряла сознание в авто по дороге в Киев. В частности, после того она больше не приходила в себя.

Об этом Игорь Исаков рассказал в "Сніданку" з "1+1".

По его словам, смерть наступила через пять-шесть дней после того, как состояние матери Русланы Писанки ухудшилось, а сама звезда уже находилась в Германии.

Исаков рассказал, что его теща боролась с четвертой стадией рака. Поэтому из-за этого Руслана Писанка нервничала и не хотела ехать за границу.

"Через 10 минут я буквально забрасывал в машину по очереди Руслану, потом Дину Васильевну, потом эту инвалидную коляску, ходунки, тарелочку холодца из холодильника в дорогу. Три дня мы добирались до Западной Украины", - поделился он.

Муж Русланы Писанки рассказал о маме актрисы: &quot;потеряла сознание в машине и не пришла в себя&quot;Игорь Исаков с Русланой Писанкой (instagram.com/pisankaruslana)

Также он отметил, что путешествие осложнялось травмой актрисы, из-за которой муж знаменитости вынужден был снимать швы на ее ноге в подвале дома. Впоследствии вся семья решила, что Писанке необходимо переехать в Германию для квалифицированного лечения, а ее маме с мужем нужно вернуться в Киев.

Однако по дороге произошла трагедия - Дина Васильевна потеряла сознание и больше не пришла в себя.

"Там была долгая история. Мы решили возвращаться домой. Можно сказать, что я ее и не довез домой, потому что она уже потеряла сознание в машине и не пришла в себя. Она еще где-то дней пять-шесть была дома и ушла", - добавил Игорь Исаков.

Муж Русланы Писанки рассказал о маме актрисы: &quot;потеряла сознание в машине и не пришла в себя&quot;Игорь Исаков с Русланой Писанкой (instagram.com/pisankaruslana)

Напомним, что Руслана Писанка умерла в Германии 19 июля после тяжелой болезни.

Также мы писали, что стало известно, когда попрощаются с Писанкой в Киеве.

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Руслана Писанка
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