"Теперь дома": муж Русланы Писанки перезахоронил ее прах

Что известно

Егор Гордеев сообщил, что на днях ему написала знакомая, которая не смогла найти Руслану Писанку в крипте Свято-Преображенского собора. Там оставался ее прах, ведь собор был любимым храмом Писанки. Также в крипте хранился прах мамы Русланы - Дины Васильевны.

Однако Гордеев отметил, что накануне ему звонил по телефону муж Русланы, Игорь Исаков. Он рассказал, что жену решили перезахоронить.

"Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте, как на сцене. Пора сойти и спокойно пойти дальше. Пора сойти со сцены иногда приходит, когда тебя уже нет. Иногда не приходит никогда, но так легче", - написал Гордеев.

Когда умерла Руслана Писанка

Украинская актриса и ведущая Руслана Писанка во время войны уехала в Германию, где лечилась от рака. Несмотря на борьбу с тяжелой болезнью, 56-летняя звезда умерла 19 июля 2022 года.

Писанка к последнему никому не рассказывала о своей болезни и строила большие планы на будущее.

Известно, что в конце своей жизни она снималась в киноромане Натальи Ворожбит "Demons", который должен был выйти в 2022 году.

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)