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"Тепер усе знищено". У мережі показали нові кадри руїн з окупованого Маріуполя

Як зараз виглядає Маріуполь (фото ілюстративне: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

У мережі показали, як зараз виглядає одна зі шкіл Маріуполя, який вже понад півтора року перебуває під окупацією росіян.

Відео ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.

Нові кадри руїн із Маріуполя

У міськраді поділились відео, на якому видно руїни школи №51, що розташована у Лівобережному районі міста.

"Він найбільше постраждав під час російських обстрілів. Окупанти знищували все, що бачили. Будинки мирних маріупольців, лікарні та школи", - написали у міськраді.

Також вони зазначили, що до повномасштабного вторгнення близько 400 дітей отримували знання у цій школі. У закладі працювало понад 30 педагогів.

"Тепер усе знищено. За майже два роки окупації заклад лише продовжує руйнуватися. Всього, за попередніми даними, росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста - 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження. 9 шкіл зруйновано повністю", - додали в установі.

Руїни школи (скриншот із відео)

 

На кадрах видно, що за весь час окупації міста, ніхто навіть не намагався відновити заклад освіти. Будівля повністю розтрощена, у ній нема вікон, дверей, частина стін розвалені, а всі меблі чи то знищені, чи просто розкрадені.

Нижче додаємо фото, як виглядала школа №51 в Маріуполі до російських обстрілів та окупації міста.

Школа №51 в Маріуполі у 2020 році (фото: Gooogle.maps)

Раніше ми писали про те, як виглядав новорічний Маріуполь до окупації.

Читайте також про те, що у Маріуполі окупант зґвалтував українку за її відмову їхати до Росії.

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Маріупольшкола