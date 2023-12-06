У мережі показали новорічні фото Маріуполя до окупації: "Веселка", вогники і радість

До війни у Маріуполі в День Святого Миколая розпочинались справжня новорічна казка. В цей день місто сяяло різнокольоровими вогниками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

Яким був новорічний Маріуполь

Зокрема, цього дня до війни вже традиційно вмикали казкову ілюмінацію та відкривали святкову ялинку.

"Наше місто перетворювалося на справжню казку. З резиденцією Святого Миколая, світловою інсталяцією, арками-зірками. Десятки святкових вогників освічували площу перед драматичним театром, ювілейний парк Гурова та "Веселку", - йдеться у повідомленні

Також транспорт виблискував "мішурою та серпантином", а у вечірній час освічував дороги світлом різнокольорових гірлянд.

Тоді люди активно планувати своє життя, загадували бажання та проводили час з рідними за новорічним столом.

Зараз бажання одне на всіх - повернути вільний український Маріуполь.

Як виглядав взимку Маріуполь до війни (фото: t.me/mariupolrada)