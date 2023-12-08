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"Теперь все уничтожено". В сети показали новое кадры руин из оккупированного Мариуполя

Как сейчас выглядит Мариуполь (фото иллюстративный: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В сети показали, как сейчас выглядит одна из школ Мариуполя, который уже более полутора лет находится под оккупацией россиян.

Видео делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.

Новые кадры руин из Мариуполя

В горсовете поделились видео, на котором видны руины школы №51, расположенной в Левобережном районе города.

"Он больше всего пострадал во время российских обстрелов. Оккупанты уничтожали все, что видели. Дома мирных мариупольцев, больницы и школы", - написали в горсовете.

Также они отметили, что до полномасштабного вторжения около 400 детей получали знания в этой школе. В заведении работало более 30 педагогов.

"Теперь все уничтожено. За почти два года оккупации заведение только продолжает разрушаться. Всего, по предварительным данным, россиянами повреждено 90% всех школ города - 54 учебных заведения. Из них, 19 имеют критические повреждения. 9 школ разрушены полностью", - добавили в учреждении.

Руины школы (скриншот из видео)

 

На кадрах видно, что за все время оккупации города никто даже не пытался восстановить учебное заведение. Здание полностью разбито, в нем нет окон, дверей, часть стен развалена, а вся мебель толи уничтожена, толи просто разворована.

Ниже добавляем фото, как выглядела школа №51 в Мариуполе до российских обстрелов и оккупации города.

Школа №51 в Мариуполе в 2020 году (фото: Gooogle.maps)

Раньше мы писали о том, как выглядел новогодний Мариуполь до оккупации.

Читайте также о том, что в Мариуполе оккупант изнасиловал украинку из-за ее отказа ехать в Россию.

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Мариупольшкола