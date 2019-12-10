Теперь я солдат: Сенцов рассказал про визит в военкомат (фото)

Олег Сенцов, который недавно получил премию Сахарова в Европарламенте, стал на воинский учет в военкомате Киева. Об этом украинский режиссер, писатель и бывший политзаключенный сообщил 10 декабря на своей странице в Facebook.

43-летний экс-узник Кремля отметил, что в настоящее время решается вопрос с киевской регистрацией, и он отправился в военкомат и получил временное удостоверение военнообязанного.

Также Сенцов опубликовал в сети соответствующее фото.

Известному режисеру было присвоено воинское звание солдат (запаса), по стостоянию здоровья он пригоден к прохождению службы.

Олег Сенцов стал на воинский учет (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов также поделился впечатлениями от похода в военкомат и провел в сравнении параллели со страной.

"Теперь я солдат запаса и если что... Военкоматы конечно поражают своей обшарпанность, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", - написал он.

Олег Сенцов стал на учет в военкомате (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Пользователи сети живо отреагировали на решение Сенцова стать на воинский учет и назвали поступок мужским. Также в комментариях признают, что ситуация с обшарпанностью - общая проблема, от которой часто просто отмахиваются.

На таких людях, как вы, держится Украина! Спасибо;

О, нормальный такой мужской поступок. Мое уважение.

А мне в Днепровском районном на это понадобилось около 2 месяцев и 8, если не ошибаюсь, визитов. То врача нет, то очередного специального специалиста. Крайне увлекательный квест.

Хорошо, что говорите прямо. Вы сегодня наша совесть и авторитет. Может тем, кто допустил до такого состояния военную отрасль, стыдно станет.

Настоящий мужской поступок. Берегите себя... Сложно у нас со страной. И красивая, и живописная и с географическим положением нам повезло, но многие из народ равнодушен к стране, им своя рубашка ближе. Не надо далеко ходить - посмотрите на наши подъезды, дворы... для многих людей их маленький мир заканчивается за порогом их квартиры, а дальше - и хоть трава не расти...

Олег Сенцов стал солдатом запаса (Фото: скрин комментариев: facebook.com/oleg.sentsov)