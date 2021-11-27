Как теперь решить проблему с "евробляхой" и не платить гигантский штраф: названы способы

В Украине после окончания действия с 11 ноября льготного тарифа для растаможки авто с иностранной регистрацией владельцам "евроблях", не успевших это сделать, грозят большие штрафы. Эксперты назвали единственные оставшиеся способы, как можно избежать таких санкций.
Какие это варианты, и как законно "обойти ловушки", объяснили в общественной организации "Авто Евро Сила" на странице в Facebook.
Специалисты предупредили "евробляхеров" о разгоняемом фейке, якобы при сдаче машины на разборку владельцы транспорта могут избавиться от проблемы. Но это не правда. Что же происходит на самом деле?
Водители "евроблях" также сейчас могут обратиться за помощью, очевидно за денежное вознаграждение, к ветеранам АТО/ООС, чтобы они помогли им легализовать транспорт.
Дело в том, что у участников боевых действий (с удостоверением УБД и справкой о пребывании в зоне ООС более 90 дней с 15.05.2021) сроки для льготного растаможивания не закончились 10 ноября, как у других, а действуют до 8 февраля 2022 года.
Один из владельцев авто на еврономерах, чей грузовой бусик не подпадал под условия льготной растаможки, на днях передал транспорт в пользу государства, избежав наложения штрафа.
Так, теперь машина Андрея будет передана на благотворительность - она отправляется в одну из воинских частей для перевозки курсантов.
Видео: "евробляхер" отдал машину военным, и избавился от риска получить штраф 170 тысяч гривен
Ранее сообщалось, что еще в октябре в Украине у владельцев некоторых "евроблях" начали забирать авто.
Также мы писали, что украинцам нужно платить за "евробляхи" не на ходу.