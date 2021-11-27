Як тепер вирішити проблему з "євробляхою" і не платити гігантський штраф: названі способи

В Україні після закінчення дії з 11 листопада пільгового тарифу для розмитнення авто з іноземною реєстрацією власникам "євроблях", які не встигли це зробити, загрожують великі штрафи. Експерти назвали єдині способи, що залишилися, як можна уникнути таких санкцій.
Які це варіанти, і як законно "обійти пастки", пояснили в громадській організації "Авто Євро Сила" на сторінці в Facebook.
Фахівці попередили "євробляхерів" про фейк, що розганяється, нібито при здачі машини на розбирання власники транспорту можуть позбутися проблеми. Але це не правда. Що ж відбувається насправді?
Водії "євроблях" також зараз можуть звернутися за допомогою, очевидно за грошову винагороду, до ветеранів АТО/ООС, щоб вони допомогли їм легалізувати транспорт.
Річ у тому, що в учасників бойових дій (з посвідченням УБД і довідкою про перебування в зоні ООС більше ніж 90 днів з 15.05.2021) терміни для пільгового розмитнення не закінчилися 10 листопада, як в інших, а діють по 8 лютого 2022 року.
Один з власників авто на єврономерах, чий вантажний бусик не підпадав під умови пільгового розмитнення, днями передав транспорт на користь держави, уникнувши накладення штрафу.
Так, тепер машина Андрія буде передана на благодійність - вона відправляється в одну з військових частин для перевезення курсантів.
Відео: "євробляхер" віддав машину військовим, і позбувся ризику отримати штраф 170 тисяч гривень
Раніше повідомлялося, що ще в жовтні в Україні у власників деяких "євроблях" почали забирати авто.
Також ми писали, що українцям потрібно платити за "євробляхи" не на ходу.