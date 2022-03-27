Теперь только природная красота и ароматы: россиянки остались без ботокса, тампонов и тоналки

Теперь россиянки будут демонстрировать только естественную красоту, ведь колоть скоро будет нечем.

В сети шутят, что больше всего это расстроит... Путина. Ведь его давно подозревают в омоложении себя с помощью подобных средств. Поговаривают, что Путин к маю уже "сдуется".

Не ботоксом единым

Проблемы не только в области косметологии и косметики. Элементарные средства гигиены - прокладки, тампоны - уже роскошь для российских женщин.

Витамины для красоты - это также для россиянок уже вчерашний день.

Бьюти-блогеши, пока другие скупают сахар и крупы, гребут с полок декоративную косметику, ведь скоро придется "шпаклевать цементом".

Элитные духи также скоро закончатся у россиянок. А учитывая отсутствие прокладок, российские женщины будут издавать только природные ароматы.