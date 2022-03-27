UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Теперь только природная красота и ароматы: россиянки остались без ботокса, тампонов и тоналки

Фото: Россия останется без косметики из-за санкций (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Россию перестанут завозить американский ботокс, филлеры и другие секреты молодости. Прокладки и тампоны не купить, декоративную косметику разгребают почти как сахар, а духи останутся только отечественные.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Теперь россиянки будут демонстрировать только естественную красоту, ведь колоть скоро будет нечем.

В сети шутят, что больше всего это расстроит... Путина. Ведь его давно подозревают в омоложении себя с помощью подобных средств. Поговаривают, что Путин к маю уже "сдуется".

Не ботоксом единым

Проблемы не только в области косметологии и косметики. Элементарные средства гигиены - прокладки, тампоны - уже роскошь для российских женщин.

Витамины для красоты - это также для россиянок уже вчерашний день.

Бьюти-блогеши, пока другие скупают сахар и крупы, гребут с полок декоративную косметику, ведь скоро придется "шпаклевать цементом".

Элитные духи также скоро закончатся у россиянок. А учитывая отсутствие прокладок, российские женщины будут издавать только природные ароматы.

Ранее мы писали, что в России теперь начала заканчиваться соль.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции