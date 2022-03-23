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После сахара и женских прокладок в РФ начала заканчиваться соль. Фото и видео

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Среда 23 марта 2022 12:15
После сахара и женских прокладок в РФ начала заканчиваться соль. Фото и видео Скриншот: В РФ проблемы с солью
Автор: Светлана Мащенко

В России после жестких санкций из-за войны в Украине нарастает продовольственный кризис. После тотального дефицита сахара, скупленных гигиенических прокладок, теперь, похоже, пришла очередь за солью.

Смотрите в материале Styler, как жизнь россиян становится не только несладкой, но еще и пресной.

Так, где-то там в Тайге в магазинах соль теперь продают не более, как один килограмм в одни руки.

Отметим, что нехватку продуктов усугубляют и сами паникеры-россияне, сметая все с полок в ожидании дефолта.

После сахара и женских прокладок в РФ начала заканчиваться соль. Фото и видео

Ранее в РФ встал вопрос кризиса с гигиеническими женскими прокладками. Умелые дельцы скупают их в магазинах, чтобы продать в 2-3 раза дороже.

Похоже, россиянкам скоро придется вспомнить бабушкины методы: тряпочки, марли-ватки. Конечно же, это все нужно будет каждый раз стирать, ибо не напасешься.

"Современные инвестиции орков выглядят так: прокладки, туалетная бумага, презервативы, бумага А4 и сахар", - подписано фото мужчины, который стоит в очереди к кассе с тележкой, нагруженной добром.

Вот так выглядят полки с прокладками в Москве.

Ранее мы писали, как РФ накрыло сахарным кризисом. За ним последует мясной и молочный.

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