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Тепер тільки природна краса і аромати: росіянки лишилися без ботоксу, тампонів і тоналки

Фото: Росія залишиться без косметики через санкції (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Росію перестануть завозити американський ботокс, філери та інші секрети молодості. Прокладки і тампони не купити, декоративну косметику розгрібають майже як цукор, а парфуми лишаться тільки вітчизняні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Тепер росіянки демонструватимуть тільки природну красу, адже колоти скоро буде нічим.

В мережі жартують, що чи не найбільше це засмутить... Путіна. Адже його давно підозрюють в омолодженні себе за допомогою подібних засобів. Поговорюють, що Путін до травня вже "здується".

Не ботоксом єдиним

Проблеми не тільки в галузі косметології і косметики. Елементарні засоби гігієни - прокладки, тампони - вже розкіш для російських жінок.

Вітаміни для краси - це також для росіянок вже вчорашній день.

Б’юті-блогерки, поки інші скупають цукор і крупи, гребуть з полиць декоративну косметику, адже скоро доведеться "шпаклювати цементом".

Елітні парфуми також скоро закінчаться в росіянок. А враховуючи відсутність прокладок, російські жінки будуть точити тільки природні аромати.

Раніше ми писали, що в Росії тепер почала закінчуватися сіль.

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