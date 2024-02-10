"Тепер копія своєї мами". Нова стрижка Кайлі Дженнер викликала фурор у мережі (фото)

Мільярдерка-інфлюенсерка Кайлі Дженнер відтепер як дві краплі води схожа на свою маму. Знаменитість розмістила у соцмережах кадр із новою радикальною стрижкою, яка викликала фурор серед її фанів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.
Так, знаменитість опублікувала фотографії, на яких її волосся пострижене на манер піксі.
"Кріс тремтить", - підписала вона світлину.
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Очевидно, від кого вона брала натхнення. Точно таку ж зачіску вже довгі роки має відома мама Кайлі - Кріс Дженнер.
Кріс Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Шанувальники б'юті-магната побачили у новому образі Кайлі й інший референс.
Фанати масово почали відзначати, що красуня стала схожа на свого зіркового бойфренда - актора Тімоті Шаламе.
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Цікаво, чи будуть ці світлини Кайлі ще однією з її б'юті-трюків з перукою, або ж насправді молода мама вирішила змінити зачіску.
Раніше Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву міні-сукню.