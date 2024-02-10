"Тепер копія своєї мами". Нова стрижка Кайлі Дженнер викликала фурор у мережі (фото)

Кайлі Дженнер змінила зачіску

Так, знаменитість опублікувала фотографії, на яких її волосся пострижене на манер піксі.

"Кріс тремтить", - підписала вона світлину.

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Очевидно, від кого вона брала натхнення. Точно таку ж зачіску вже довгі роки має відома мама Кайлі - Кріс Дженнер.

Кріс Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Реакція прихильників

Шанувальники б'юті-магната побачили у новому образі Кайлі й інший референс.

Фанати масово почали відзначати, що красуня стала схожа на свого зіркового бойфренда - актора Тімоті Шаламе.

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тепер вони з Тімоті справді близнюки

Ефект бойфренда

Ви з Кріс повинні сфотографуватися разом з цією зачіскою

Ти вкрала моє серце у Кім

Ви виглядаєте по-іншому, але в хорошому сенсі

Це неймовірно гарно

Цікаво, чи будуть ці світлини Кайлі ще однією з її б'юті-трюків з перукою, або ж насправді молода мама вирішила змінити зачіску.