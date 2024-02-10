"Теперь копия своей мамы". Новая стрижка Кайли Дженнер произвела фурор в сети (фото)

Кайли Дженнер сменила прическу

Так, знаменитость опубликовала фотографии, на которых ее волосы пострижены на манер пикси.

"Крис дрожит", - подписала она снимок.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Очевидно, от кого она брала вдохновение. Точно такую же прическу уже долгие годы имеет известная мама Кайли - Крис Дженнер.

Крис Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Реакция поклонников

Поклонники бьюти-магната увидели в новом образе Кайли и другой референс.

Фанаты массово начали отмечать, что красавица стала похожа на своего звездного бойфренда - актера Тимоти Шаламе.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Теперь они с Тимоти действительно близнецы

Эффект бойфренда

Вы с Крис должны сфотографироваться вместе с этой прической.

Ты украла мое сердце у Ким

Вы выглядите по-другому, но в хорошем смысле.

Это невероятно красиво.

Интересно, будут ли эти фотографии Кайли еще одной из ее бьюти-трюков с париком, или же на самом деле молодая мама решила сменить прическу.