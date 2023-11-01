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"Тепер ходжу по вулиці без макіяжу". Донька Полякової показала себе до і після лікування акне

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Іванна Пашкевич

Старша донька співачки Олі Полякової, 18-річна Маша, показала, як виглядала шкіра її обличчя до і після лікування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

Маша Полякова показала обличчя до та після лікування акне

Дівчина зізналася, що вона нарешті може виходити на вулицю без макіяжу, адже їй вдалося побороти акне.

Маша Полякова після лікування акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Трішки вам інсайту. Ось так я виглядаю без мейкапу. Але я вилікувала акне. І тепер я ходжу по вулиці без макіяжу, а цього я не робила з 13 років… А залишилось лише постакне", - розповіла вона у сторіз.

Нагадаємо, раніше спадкоємиця артистки розповідала, що проблеми зі шкірою у неї почалися у Лондоні.

Маша зазначала, що там дуже жорстка вода, яка і могла спровокувати ці висипання.

Обличчя Маші Полякової до лікування акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Раніше Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років.

Також ми розповідали, що колишній зять Пугачової вкрав пісню в української співачки.

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