"Тепер ходжу по вулиці без макіяжу". Донька Полякової показала себе до і після лікування акне

Старша донька співачки Олі Полякової, 18-річна Маша, показала, як виглядала шкіра її обличчя до і після лікування.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.
Дівчина зізналася, що вона нарешті може виходити на вулицю без макіяжу, адже їй вдалося побороти акне.
Маша Полякова після лікування акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Трішки вам інсайту. Ось так я виглядаю без мейкапу. Але я вилікувала акне. І тепер я ходжу по вулиці без макіяжу, а цього я не робила з 13 років… А залишилось лише постакне", - розповіла вона у сторіз.
Нагадаємо, раніше спадкоємиця артистки розповідала, що проблеми зі шкірою у неї почалися у Лондоні.
Маша зазначала, що там дуже жорстка вода, яка і могла спровокувати ці висипання.
Обличчя Маші Полякової до лікування акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)
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