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"Теперь хожу по улице без макияжа". Дочь Поляковой показала себя до и после лечения акне

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Иванна Пашкевич

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 18-летняя Маша, показала, как выглядела кожа ее лица до и после лечения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Маша Полякова показала лицо до и после лечения акне

Девушка призналась, что она наконец-то может выходить на улицу без макияжа, ведь ей удалось побороть акне.

Маша Полякова после лечения акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Немножко вам инсайта. Вот так я выгляжу без мейкапа. Но я вылечила акне. И теперь я хожу по улице без макияжа, а этого я не делала с 13 лет… А осталось только постакне", - поделилась она в сторис.

Напомним, ранее наследница артистки рассказывала, что проблемы с кожей у нее начались в Лондоне.

Маша отмечала, что там очень жесткая вода, которая и могла спровоцировать эти высыпания.

Лица Маши Поляковой до лечения акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Ранее Деми Мур показала стройную фигуру в 60 лет.

Также мы рассказывали, что бывший зять Пугачевой украл песню у украинской певицы.

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Оля ПоляковаМаша Поляковаакнезвезды шоу-бизнеса