"Теперь хожу по улице без макияжа". Дочь Поляковой показала себя до и после лечения акне

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 18-летняя Маша, показала, как выглядела кожа ее лица до и после лечения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.
Девушка призналась, что она наконец-то может выходить на улицу без макияжа, ведь ей удалось побороть акне.
Маша Полякова после лечения акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Немножко вам инсайта. Вот так я выгляжу без мейкапа. Но я вылечила акне. И теперь я хожу по улице без макияжа, а этого я не делала с 13 лет… А осталось только постакне", - поделилась она в сторис.
Напомним, ранее наследница артистки рассказывала, что проблемы с кожей у нее начались в Лондоне.
Маша отмечала, что там очень жесткая вода, которая и могла спровоцировать эти высыпания.
Лица Маши Поляковой до лечения акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)
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