"Теперь хожу по улице без макияжа". Дочь Поляковой показала себя до и после лечения акне

Маша Полякова показала лицо до и после лечения акне

Девушка призналась, что она наконец-то может выходить на улицу без макияжа, ведь ей удалось побороть акне.

Маша Полякова после лечения акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Немножко вам инсайта. Вот так я выгляжу без мейкапа. Но я вылечила акне. И теперь я хожу по улице без макияжа, а этого я не делала с 13 лет… А осталось только постакне", - поделилась она в сторис.

Напомним, ранее наследница артистки рассказывала, что проблемы с кожей у нее начались в Лондоне.

Маша отмечала, что там очень жесткая вода, которая и могла спровоцировать эти высыпания.

Лица Маши Поляковой до лечения акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)