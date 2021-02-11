Теофимо Лопес надел футолку с Тризубом и обратился к фанам: Слава Украине! (видео)

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, победивший украинского боксера Василия Ломаченко в октябре 2020-го, записал на видео обращение к своим болельщикам с приветствием и воскликнул "Слава Украине!"

Боксер также надел футболку с национальным гербом Украины - Тризубом, которую ему подарил Ковальчук, присоединившийся к команде американца.

Теофимо Лопес в футболке с украинским Тризубом (фото: instagram.com/kovalchukmykola)

"Всем привет! Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих украинских фанатов. Слава Украине!" - сказал Лопес.

Теофимо произнес последнюю фразу на украинском языке. За кадром сразу после это послышался ответ Ковальчука: "Героям слава!"

"До свидания, Украина", - добавил Лопес в своем приветствии для украинских болельщиков.

Видео: Теофимо Лопес обратился к украинским фанам и воскликнул "Слава Украине!"

Судя по всему, футболка с украинской символикой очень понравилась Лопесу, и боксер решил ее не снимать, продолжив свою тренировку.

Видео: Теофимо Лопес тренируется в футболке с украинским Тризубом

Кадры сразу же стали набирать восторженные комментарии в сети. Там же Ковальчук и объяснил, почему с Теофимо они сделали такую запись: "Я просто очень люблю Украину и мои друзья тоже".

Теофимо Лопес в футболке с украинским Тризубом (фото: instagram.com/kovalchukmykola)