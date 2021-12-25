Температуру за сутки качнет от 5 тепла до 12 мороза: синоптики предупредили о резком похолодании

В субботу в Украине потеплеет, но ожидается мокрый снег, снег с дождем и дождь. Также погодные условия будут осложняться сильным порывистым ветром, на дорогах будет очень скользко.

"На Рождество 25 декабря температура в большинстве областей составит от 2 до 4 градусов тепла, а на юге даже ожидается +4 +9 градусов, в Крыму до +11 градусов.

Мокрый снег, временами с дождем прогнозируется в западных и восточных областях, ночью – в северных. В центральной части и на юге существенные осадки не ожидаются", - рассказала Диденко.

Она предупредила, что сильные морозы вернутся в Украину уже в воскресенье. Также ожидается мокрый снег и налипание снега на дорогах.

"В воскресенье морозы уже вернутся. На дорогах, соответственно, станет опасно скользко, ходите и ездите медленнее обычного. Удержится порывистый ветер, до сильного.

26 декабря мощная влажная полоса от Черновицкой области через Одесскую, через весь юг и до Донецкой области организует умеренный мокрый снег и дождь, возможно налипание мокрого снега, сложная ситуация на дорогах", - предупредила синоптик.

В Киеве, по прогнозу Диденко, будет идти снег ночью, а днем 25 и 26 декабря существенные осадки не ожидаются.

В субботу в столице потеплеет до 0 +2 градусов, а в воскресенье ночью ожидается снова до -12 градусов. Днем до -4 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 25 декабря

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 25 декабря мокрый снег и снег с дождем накроют все регионы страны, кроме юга.

Ночная температура будет колебаться от -1 до -5 градусов, на западе и юге от -1 до +2 градусов.

26 декабря ситуация кардинально поменяется. Осадками накроет часть западных областей, юг и восток страны, также зацепит часть центральных областей. Ожидается снег и мокрый снег.

Температура ночью упадет до -6 -10 градусов на западе, до -12 на севере и в столице, от -4 до -6 ожидается в центральных областях и на востоке, в южной части до -1 градуса.

Днем прогнозируется мороз, от -1 градуса на юге и местами на востоке страны, в остальных областях от -2 до -6 градусов.

В понедельник все регионы страны накроет ночными морозами до -10 -12 градусов, в большинстве областей синоптики прогнозируют снег.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 26 декабря