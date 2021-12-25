Температуру за добу качне від 5 тепла до 12 морозу: синоптики попередили про різке похолодання

У суботу в Україні потеплішає, але очікується мокрий сніг, сніг з дощем і дощ. Також погодні умови будуть ускладнюватися сильним поривчастим вітром, на дорогах буде дуже слизько.

"На Різдво 25 грудня температура в більшості областей складе від 2 до 4 градусів тепла, а на півдні навіть очікується +4 +9 градусів, в Криму до +11 градусів.

Мокрий сніг, часом з дощем прогнозується в західних і східних областях, вночі – в північних. У центральній частині та на півдні істотні опади не очікуються", - розповіла Діденко.

Вона попередила, що сильні морози повернуться в Україну вже в неділю. Також очікується мокрий сніг і налипання снігу на дорогах.

"У неділю морози вже повернуться. На дорогах, відповідно, стане небезпечно слизько, ходіть і їздите повільніше звичайного. Втримається поривчастий вітер, до сильного.

26 грудня потужна волога смуга від Чернівецької області через Одеську, через весь південь і до Донецької області організує помірний мокрий сніг і дощ, можливе налипання мокрого снігу, складна ситуація на дорогах", - попередила синоптик.

У Києві, за прогнозом Діденко, йтиме сніг вночі, а вдень 25 і 26 грудня істотні опади не очікуються.

У суботу в столиці потеплішає до 0 + 2 градусів, а в неділю вночі очікується знову до -12 градусів. Вдень до -4 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 25 грудня

За прогнозом Українського гідрометцентру, 25 грудня мокрий сніг і сніг з дощем накриють всі регіони країни, крім півдня.

Нічна температура коливатиметься від -1 до -5 градусів, на заході та півдні від -1 до +2 градусів.

26 грудня ситуація кардинально зміниться. Опадами накриє частина західних областей, південь і схід країни, також зачепить частину центральних областей. Очікується сніг і мокрий сніг.

Температура вночі впаде до -6 -10 градусів на заході, до -12 на півночі та в столиці, від -4 до -6 очікується в центральних областях і на сході, в південній частині до -1 градуса.

Вдень прогнозується мороз, від -1 градуса на півдні та місцями на сході країни, в інших областях від -2 до -6 градусів.

У понеділок всі регіони країни накриє нічними морозами до -10 -12 градусів, у більшості областей синоптики прогнозують сніг.

Карта погоди в Україні на неділю, 26 грудня