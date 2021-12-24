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Синоптики дали прогноз на Новый год. Будет ли снег

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 15:17
Синоптики дали прогноз на Новый год. Будет ли снег Фото: в новогоднюю ночь в Киеве ожидается снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале следующей недели в Украине ожидается морозная погода, обусловленная антициклоном с северо-запада. Но на Новый год немного потеплеет и выпадет снег.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

"В течение недели будет преобладать морозная погода. А вот уже 30 декабря, 31 декабря, 1 января ожидаем небольшой снег по Украине, мокрый снег может быть. Температура ночью 2-7 мороза, днем - 0-5 мороза", - сказала она.

По ее словам, 31 декабря днем температура по Украине будет колебаться от 3 мороза до 3 тепла.

Как отметила синоптик, по предварительным расчетам, в новогоднюю ночь в Киеве будут не слишком сильные морозы. "Хотя есть тенденция к тому, что будет преимущественно пасмурная погода и будут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега", - добавила она.

Напомним, по данным синоптиков, в третьей декаде декабря в Киеве началась метеорологическая зима. С 20 декабря среднесуточная температура держится ниже 0.

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