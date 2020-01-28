Температуру меряют всем: украинцы в Китае рассказали горькую правду о вирусе

Смертельный вирус в Китае забрал жизни уже более 80 человек и количество заразившихся уже превысило три тысячи человек. Вирус начал распространяться за пределами страны и новые вспышки заболевания фиксируют не только в странах Азии, но и в США, Канаде, Франции и других.

Иностранные граждане, которые остались в Китае, перед эвакуацией вынуждены будут пройти карантин. Кроме того, в стране есть и украинские граждане, которые рассказали, как сейчас живет Китай.

Экс-депутат Борислав Береза рассказал на своей странице в Facebook о друге, который уехал в Китай на ПМЖ и живет в Хуаду, пригороде Гуанчжоу.

"От Хуаду до Уханя примерно 1000 км. Местные жители знают, что проблема с эпидемией есть, но массовой паники нет. Все в курсе, что китайское правительство работает над ее решением. Правда жизнь поменяла свой привычный уклад. Например, на фото отделы овощей, риса и яиц в одном из самых больших супермаркетов. А эти продукты тоже самое для китайцев, как для нас гречка, макароны и соль, которые выносят с полок в первую очередь. А вот другая еда и алкоголь пока есть в ассортименте. Людей на улицах мало. На входе в жилые комплексы объявление, что гостям вход со вчерашнего дня ограничен и запрещен", - написал Береза и добавил, что все развлекательные заведения в Китае закрыты, а людям на входе в здания проверяют температуру в обязательном порядке.

Супермаркеты в Китае (Фото: facebook.com/borislav.bereza)

"Все рестораны уличной еды закрыты. Так же закрыли и кинотеатры. Везде всем меряют температуру: в метро, при входе в автобус, при входе в супермаркет, в офисное помещение. Как меряют. Термометр в виде пистолета с датчиком подносят ко лбу и получают моментальный результат. При входе в полицию и в административные здания точно такая же обязательная проверка. Проверяют каждого. Без исключений. Вариант "я тут работаю, я свой" не срабатывают, как освобождение от измерения температуры. Вот так живет сегодня обычный Китай. Это без слухов и домыслов. Сухие факты", - добавил экс-депутат.

Супермаркеты в Китае (Фото: facebook.com/borislav.bereza)

В Китае оказалась и украинская модель Александра Волкова. Ей не повезло – она оказалась заложницей в городе Ухань, в самом очаге. Она рассказала в комментарии для ВВС Украина, что паника среди китайцев началась только после 20 января.

"23 января мы просыпаемся и получаем сообщения на телефоны, что с 10 утра общественный транспорт закрыт, аэропорты и вокзалы тоже. Ухань изолировали, то есть ввели карантин. Началась паника, мы начали звонить своим руководителям. Они говорят: сидите дома и никуда не выходите, запаситесь на всякий случай едой, ведь неизвестно, когда в магазин завезут продукты", - сообщила Волкова.

Она добавила, что на улицах Ухани пусто, в супермаркетах есть крупы, но очень мало овощей.

"Аптеки тоже открыты, но ты не можешь зайти внутрь, вход перегородили столами, поэтому ты можешь только у входа попросить что-то, чтобы тебе продали. Улицы пустые, люди не выходят, центр совершенно вымер - там нет никого. Передвигаться между районами нельзя, они изолированы. Выехать из города тоже не можешь. Мы целыми днями сидим дома, выходим только в магазины", - добавила девушка.

Она отметила, что в городе переполнены больницы, много больных, масок не хватает и в городе есть какие-то патрули, которые решают, пускать ли человека в больницу. В украинском посольстве Волковой сказали, что "об эвакуации речь не идет".

Андрей Дрофа, который проживает в Пекине, рассказал в комментарии для ТСН, что на улицу практически никто без надобности не выходит, а людям толком ничего не говорят.

"На улицах нигде никого просто нет. Кроме уборщиков и каких-то служб, которые принудительно вынуждены работать на улицах. Те люди, которые в метро или каким-то образом вышли по делам на улицах, обязательно в масках. Находимся в состоянии волнения. Информации достоверной ни у кого узнать нельзя", - отметил украинец.