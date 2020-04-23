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В Украину идут сильные дожди: какие области будет заливать

STYLERЖизнь    23.04.2020 - 13:43
В Украину идут сильные дожди: какие области будет заливать
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Синоптик рассказала, когда в Украину придут сильные дожди

Погода в Украине и Киеве существенно изменится 25 апреля. В страну зайдет атмосферный циклон, который спровоцирует осадки в западной части страны, Севере, центральных областях и Харьковской области. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

В Луганской, Донецкой областях и в южной части Украины 25 апреля будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер 24 апреля будет западным, в субботу перейдет на юго-западный, в воскресенье, за фронтом, будет северным.

В Киеве 24-го апреля погода ожидается теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром.

25 апреля в столице пройдут дожди, которые принесет атмосферный фронт, а в 26 апреля немного похолодает. Потепление снова придет во вторник, 27 апреля.

Также Диденко сообщила украинцам погоду на пятницу, 24 апреля.

"24-го апреля температура воздуха будет +14 +19 градусов. Заморозки постепенно отступают, ночью предполагается +3 + 8 градусов, разве где-то на Востоке и Западе отдельные заморозки 0-3 градуса еще вцепятся в красивый весенний цвет. Существенные осадки завтра маловероятны, только будет шанс небольших дождей в восточной части Украины и в центре, а также локально в западных областях", - предупредила синоптик.

В Украину идут сильные дожди: какие области будет заливатьВ Украину идут сильные дожди: какие области будет заливатьСиноптическая карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, синоптики резко изменили прогноз на последний месяц весны.

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