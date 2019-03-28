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Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на начало апреля

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 19:43
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на начало апреля
Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в Украине в первые дни апреля будет суровой и изменчивой

Погода в Украине в первые дни апреля напугает жителей страны своими резкими перепадами температуры. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе на сайте opinionua.com.

Диденко сообщила, что на следующей неделе по территории Украины будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут с собой дожди. В некоторых областях они будут умеренными, а в некоторых – небольшими. В первые дни второго месяца весны температура воздуха резко упадет.

"Температура воздуха 1 апреля резко снизится в западных областях на 2-5 градусов, а 2-го апреля похолодает в большинстве областей Украины, ожидается +5 +11 градусов. Но 3-го апреля столбики термометров снова начнут гнать вверх – максимальная температура воздуха составит 3-4 апреля +9 +15 градусов. Такие колебания атмосферного давления и температуры воздуха могут негативно сказаться на самочувствии - самое время заняться профилактикой здоровья", - предупредила Диденко.

Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на начало апреля

Карта погоды (opinionua.com)

В Киеве будет влажная погода с периодическими дождям. Во вторник температура снизится, а потом снова поднимется.

"С понедельника в столице влажная и дождливая погода будет чередоваться с прояснениями. Солнечные длительные паузы используйте как можно больше для прогулок. Ведь первые ясные дни дарят необходим витамин D для наших ослабленных организмов. 2 апреля в Киеве похолодает до +8 градусов, а 3-4 апреля температура воздуха вновь повысится до +10 +14 градусов", - сообщила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на выходных погода в Украине сильно изменится.

А также рассказывали о том, что украинцев ждут кардинальные изменения климата.

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