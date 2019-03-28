Антициклон наступает: погода в Украине снова изменится на выходных

Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в Украине на выходных ожидается нестабильная

Погода в Украине в ближайшие дни снова сделает резкий поворот. Теперь уже в сторону настоящей весны. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте opinionua.com.

Она рассказала, что погода в пятницу, 29 марта, начнет улучшаться, однако предупредила, что в ближайшие дни будет прохладно. Небольшое потепление ожидается в субботу-воскресенье.

"Атмосфера настоятельно рекомендует зиме все же ехать на вокзал с вещами до следующего сезона. Поэтому уже с 29 марта осадки в Украине прекратятся. Антициклон начнет повышать атмосферное давление, и осадки в пятницу маловероятны во всех областях. Хотя еще удержится прохладная погода, +6 +11 градусов", - написала Диденко.

Карта погоды на 29 марта

Она отметила, что в ближайшие выходные в Украине начнет постепенно повышаться температура воздуха и осадки не прогнозируются.

"В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, этот антициклон под ручку с южными воздушными потоками принесут в Украину прекрасную комфортную погоду. Температура воздуха порадует избирателей высокими градусами и солнечным днем. В течение субботы-воскресенья ожидается максимально + 10 + 18 градусов. Поэтому ничего не должно помешать гражданам выполнить свой избирательный долг", - спрогнозировала синоптик.

В столице в пятницу будет холодно, но сухо, а на выходных ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

"В Киеве 29 марта еще будет холодным, но без осадков; ожидается ночью 0-2 градуса тепла, днем ​​6 + 8 градусов. А 30-31 марта в столице будет царить комфортная синоптическая ситуация - будет сухо, солнечно и + 12 + 15 градусов", - добавила синоптик и предупредила, что стоит внимательно следить за уточнениями прогнозов погоды, так как весенняя погода очень изменчива.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцев ждут кардинальные изменения климата.

А также рассказывали о том, что синоптик дала благоприятный прогноз погоды на 31 марта.