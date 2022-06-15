Температура упадет во многих областях: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и местами - с осадками. Ожидается резкое снижение температуры и сильные грозы во многих областях. А потом снова вернется жара.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре.

В среду, 15 июня, грозы ожидаются только на востоке страны, в остальных областях возможны кратковременные дожди ночью, а днем будет сухо.

На западе ночная температура упадет до +7 +11 градусов, в центре и на севере ожидается от +12 до +15 градусов, на юге и востоке от +14 до +18 градусов.

Днем также будет прохладнее: на западе от +18 до +22 градусов, в центре и на севере +23 +26 градусов, в южной части и на востоке от +25 до +27 градусов.

В Киеве 15 июня ожидается небольшая облачность, ночью +12 +14 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 15 июня

Какая погода будет дальше?

В четверг будет сухо и солнечно по всей Украине. На западе будет прохладнее, в остальных регионах температура воздуха не превысит +24 +27 градусов.

В пятницу запад страны и часть центральных областей снова накроет сильными ливнями и грозами. Температура воздуха будет невысокой. Понемногу градусы поползут вверх только на юге и востоке страны.

В субботу грозы перемесятся в центральные, южные и восточные регионы страны. Возможен даже град.

Карты погоды в Украине на 16-17 июня

Когда вернется жара в Украину

По прогнозу синоптиков, в воскресенье погода снова резко поменяется и вернется жара. Самая высокая температура ожидается в западных и южных областях страны - до +29 градусов.

В целом по стране будет довольно жарко, от +25 до +28 градусов. Ночью ожидается прохлада, от +10 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 19 июня