В Украину идут грозы и похолодание: где погода совсем испортится

Погода в Украине в ближайшие дни начнет портиться. Часть областей накроет грозовыми дождями со шквальным ветром, а в некоторых регионах ожидается резкое снижение температуры воздуха.

Во вторник, 14 июня, грозы прогнозируются в большинстве областей Украины. Непогода со шквальным ветром охватит север страны, центральные и восточные области, а также зацепит часть юга. Ночной дождь в западных областях утром закончится, но там синоптики прогнозируют похолодание.

Ночью в Украине ожидается от +11 +14 градусов на западе до +15 +17 градусов на востоке и в центре.

Днем в центре страны ожидается от +25 до +27 градусов, на востоке и в южной части от +28 до +31 градуса. В западных областях днем ожидается от +19 до +22 градусов.

В Киеве 14 июня пройдет гроза, ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем +24 +26 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 14 июня

В среду в большинстве областей Украины будет сухо, небольшие дожди пройдут только на востоке страны. Температура воздуха начнет опускаться вниз.

Ночью на западе от +7 до +11 градусов, в центре, на севере и востоке от +11 до +15 градусов, на западе до +18 градусов.

Днем в западной части от +19 до +22 градусов, в центре, на севере и востоке от +23 до +27 градусов, в южной части от +26 до +28 градусов.

В Киеве 15 июня будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью в столице +13 +15 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 15 июня