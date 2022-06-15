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Температура впаде в багатьох областях: синоптики попередили про різку зміну погоди

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Середа 15 червня 2022 07:31
Температура впаде в багатьох областях: синоптики попередили про різку зміну погоди Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і місцями - з опадами. Очікується різке зниження температури та сильні грози в багатьох областях. А потім знову повернеться спека.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли в Українському гідрометцентрі.

У середу, 15 червня, грози очікуються тільки на сході країни, в інших областях можливі короткочасні дощі вночі, а вдень буде сухо.

На заході нічна температура впаде до + 7 + 11 градусів, в центрі та на півночі очікується від +12 до +15 градусів, на півдні й сході від +14 до +18 градусів.

Вдень також буде прохолодніше: на заході від +18 до +22 градусів, в центрі та на півночі +23 +26 градусів, в південній частині та на сході від +25 до +27 градусів.

У Києві 15 червня очікується невелика хмарність, вночі +12 +14 градусів, вдень від +24 до +26 градусів.

Температура впаде в багатьох областях: синоптики попередили про різку зміну погоди

Карта погоди в Україні на середу, 15 червня

Яка погода буде далі?

У четвер буде сухо і сонячно по всій Україні. На заході буде прохолодніше, в інших регіонах температура повітря не перевищить +24 +27 градусів.

У п'ятницю захід країни та частина центральних областей знову накриє сильними зливами та грозами. Температура повітря буде невисокою. Потроху градуси поповзуть вгору тільки на півдні та сході країни.

У суботу грози перемісяться в центральні, південні та східні регіони країни. Можливий навіть град.

Температура впаде в багатьох областях: синоптики попередили про різку зміну погодиТемпература впаде в багатьох областях: синоптики попередили про різку зміну погоди

Карти погоди в Україні на 16-17 червня

Коли повернеться спека в Україну

За прогнозом синоптиків, в неділю погода знову різко зміниться і повернеться спека. Найвища температура очікується в західних і південних областях країни - до +29 градусів.

В цілому по країні буде досить жарко, від +25 до +28 градусів. Вночі очікується прохолода, від +10 до +16 градусів.

Температура впаде в багатьох областях: синоптики попередили про різку зміну погодиКарта погоди в Україні на неділю, 19 червня

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики прогнозують в Україні похолодання.

А також ми розповідали про те, які напої допомагають втамувати спрагу під час спеки.

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