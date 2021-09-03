Температура стремительно полетит вниз: в Украину идет сильное похолодание

Погода в Украине в первые осенние выходные неприятно удивит холодной погодой. Местами возможны кратковременные дожди, а вот температура в ночные часы может упасть до +4 градусов.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие несколько дней, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода в пятницу, 3 сентября

В пятницу, 3 сентября, дожди уйдут из Украины и сухо будет во всех областях страны. Однако ожидается сильный ветер с порывами.

На востоке ночью местами возможен небольшой дождь, но к утру он прекратится. Ночью в восточных областях +7 +10 градусов, днем от +16 до +19 градусов.

В южной части будет теплее, ночью +9 +11 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса. В Крыму +18 +20 градусов.

На севере облачно, сильный ветер, ночью +6 +8 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

В западной части страны сильный ветер, ночью +7 +9 градусов, днем прогреется до +17 +20 градусов.

В центральных областях ночью +7 +9 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

В Киеве 3 сентября синоптики прогнозируют сильный ветер, без осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 3 сентября

Погода в субботу, 4 сентября

В субботу ветер утихнет, но в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди. Сухо будет на Волыни, во Львове, в Одессе, на северо-востоке страны и в столице.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов, на юге до +12 градусов. Днем на востоке +17 +20 градусов, в южной части до +21 +23 градусов, в центре, на севере и западе +15 +17 градусов.

В Киеве 4 сентября дождь пройдет в ночные часы, днем сухо. Температура воздуха в столице в ночные часы +9 +11 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

Карта погоды на субботу, 4 сентября

Погода в воскресенье, 5 сентября

В воскресенье кратковременные дожди пройдут только на северо-востоке страны, возможны осадки в Харькове, в остальных областях Украины ожидается сухая погода.

Ночью температура упадет до +5 +7 градусов, местами до +9 градусов. Днем теплее всего будет на юге – до +20 градусов. В восточных и центральных областях от +15 до +18 градусов. На севере и западе днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов.

В Киеве 5 сентября небольшая облачность, ветер. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем прогреется до +15 +17 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 5 сентября

По прогнозу синоптиков, с понедельника в Украине температура упадет еще на пару градусов, но будет сухо и солнечно. Ночью ожидается от +4 до +6 градусов. Днем от +13 до +16 градусов, на юге и востоке прогреется до +17 +19 градусов.

В Киеве 6 сентября солнечно, ночью +4 +6 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 6 сентября