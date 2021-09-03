Температура стрімко полетить вниз: в Україну йде сильне похолодання

Погода в Україні в перші осінні вихідні неприємно здивує холодною погодою. Місцями можливі короткочасні дощі, а ось температура в нічні години може впасти до +4 градусів.

Яка погода чекає українців у найближчі кілька днів, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

Погода в п'ятницю, 3 вересня

У п'ятницю, 3 вересня, дощі підуть з України й сухо буде у всіх областях країни. Однак очікується сильний вітер з поривами.

На сході вночі місцями можливий невеликий дощ, але до ранку він припиниться. Вночі у східних областях + 7 +10 градусів, вдень від +16 до + 19 градусів.

У південній частині буде тепліше, вночі + 9 +11 градусів, вдень прогріється до +19 + 21 градуса. У Криму + 18 + 20 градусів.

На півночі хмарно, сильний вітер, вночі + 6 +8 градусів, вдень від +16 до + 18 градусів.

У західній частині країни сильний вітер, вночі + 7 +9 градусів, вдень прогріється до +17 + 20 градусів.

У центральних областях вночі + 7 +9 градусів, вдень від +16 до + 18 градусів.

У Києві 3 вересня синоптики прогнозують сильний вітер, без опадів. Вночі + 6 +8 градусів, вдень +17 + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 3 вересня

Погода в суботу, 4 вересня

У суботу вітер вщухне, але в більшості регіонів очікуються короткочасні дощі. Сухо буде на Волині, у Львові, в Одесі, на північному сході країни та в столиці.

Температура повітря вночі становитиме від + 8 до +10 градусів, на півдні до + 12 градусів. Вдень на сході + 17 +20 градусів, у південній частині до +21 +23 градусів, у центрі, на півночі та заході +15 + 17 градусів.

У Києві 4 вересня дощ пройде в нічні години, вдень сухо. Температура повітря в столиці в нічні години + 9 +11 градусів, вдень від +15 до + 17 градусів.

Карта погоди на суботу, 4 вересня

Погода в неділю, 5 вересня

У неділю короткочасні дощі пройдуть тільки на північному сході країни, можливі опади в Харкові, в інших областях України очікується суха погода.

Вночі температура впаде до + 5 +7 градусів, місцями до + 9 градусів. Вдень найтепліше буде на півдні – до +20 градусів. У східних і центральних областях від +15 до +18 градусів. На півночі та заході вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів.

У Києві 5 вересня невелика хмарність, вітер. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень прогріється до +15 + 17 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 5 вересня

За прогнозом синоптиків, з понеділка в Україні температура впаде ще на пару градусів, але буде сухо і сонячно. Вночі очікується від + 4 до + 6 градусів. Вдень від +13 до +16 градусів, на півдні та сході прогріється до +17 + 19 градусів.

У Києві 6 вересня сонячно, вночі + 4 +6 градусів, вдень від +13 до + 15 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 6 вересня