Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет бабье лето

Погода в Украине осенью порадует людей в первом месяце сезона, но не обойдется и без заморозков.

Каким будет сентябрь

По словам эксперта, первая декада сентября будет теплая, а вот во второй возможны заморозки на грунте.

"Первая декада сентября — достаточно теплая, днем показатели термометра будут приближаться к 20 градусам. Ночи — существенно холоднее, особенно где-то в середине декады. Осадки слабые, хотя без них не обойдется. Вторая десятидневка будет существенно отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или в конце. В эти дни возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", — прогнозирует Владимир Деркач.

Когда ждать "бабье лето"

По прогнозу Деркача, теплая температура в октябре нас еще порадует. Бабье лето ожидается в первой половине октября.

"Октябрь с самого начала немного "нахмурится", но за 1−2 дня от его "грусти" не останется и следа, распогодится, и начнутся достаточно теплые для осени дни (с небольшим перерывом) — почти до конца первой декады. Это как раз можно считать бабьим летом", - сообщил синоптик.