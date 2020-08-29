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Температура різко піде вгору: синоптики попередили про небезпечну погоду

Субота 29 серпня 2020 07:02
Температура різко піде вгору: синоптики попередили про небезпечну погоду
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчі добу зробить небезпечний стрибок

Погода в Україні на суботу, 29 серпня, істотно порадує жителів більшості областей. Після декількох прохолодних днів температура повітря різкої піде вгору і місцями очікується вище +30 градусів.

На сході країни очікується невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря складе +11 +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів, у Дніпрі до +30 градусів.

У південних областях погода буде сонячна й суха, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні температура буде коливатися в межах +13 +17 градусів, удень очікується підвищення температури до +29 +31 градуса. У Криму без опадів, ясно та сонячно. Вночі +14 +16 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

На півночі України буде комфортна погода, без опадів. Вночі прохолодно, від +11 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

У західних областях країни очікується суха і тепла погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря опуститься до +10 +13 градусів, а вдень очікується справжня спека, від +26 до +31 градуса.

В центральній частині країни невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів стрибнуть до +27 +31 градуса.

У Києві 29 серпня буде сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. У нічні години буде прохолодно, від +12 до +14 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів.

Температура різко піде вгору: синоптики попередили про небезпечну погоду

Карта погоди в Україні на суботу, 29 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про те, що на Україну суне пекельна спека.

А також розповідали про те, що з'явився оновлений прогноз погоди в Україні на вересень.

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