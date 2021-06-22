Температура просто взлетит: где в Украине будет совсем невыносимо от жары

На востоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью +19 +21 градус, днем от +32 до +35 градусов.

Южные области накроет дождями, местами возможны ливни. Ночью в регионе от +19 до +21 градуса, днем прогреется до +26 +28 градусов, в Херсоне +31 +33 градуса. В Крыму дожди, ночью +19 +21 градус, днем +32 +34 градуса.

На севере страны без осадков, сухо. Ночью +19 +21 градус, днем от +33 до +35 градусов.

В западных областях сильными дождями накроет Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы. В остальных областях без существенных осадков. Ночью в регионе от +18 до +21 градуса, днем от +32 до +34 градусов, на Закарпатье до +35 градусов.

В центральной части страны сухо, осадки не прогнозируются, ночью +18 +21 градус, днем от +31 до +34 градусов.

Такая погода будет держаться в Украине до выходных, а потом синоптики прогнозируют грозы и дожди. Снижение температуры ожидается в западных областях, до +25 градусов. В остальных регионах ожидается днем от +27 до +30 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 23 июня

Погода в Киеве

В столице 23 июня без осадков, небольшая облачность. Ночью +19 +21 градус, днем прогреется до +32 +34 градусов. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве жаркая погода будет держаться до конца этой недели, а потом температура пойдет на спад.

По прогностическим картам видно, что конец июня принесет в столицу не только понижение температуры до +25 +26 градусов, но и дожди с грозами. Июль начнется с комфортной и сухой погоды, ночью +17 +18 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Киеве