Синоптики рассказали, когда закончится жара: названа новая дата

Погода в Украине в ближайшую неделю будет очень жаркой. Местами синоптики прогнозируют грозы и ливни, но температура воздуха будет высокой до конца июня.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко и говорят прогностические карты от Украинского гидрометцентра и Гисметео.

По словам Наталки Диденко, ослабление жары начнется в субботу с западных и северных областей, а жители остальных областей почувствуют облегчение только после 28 июня.

"Станет легче дышать в Киеве 27 июня, градусы съедут до +25 +27. Ослабление жары в Украине ожидается в субботу в западных областях, в воскресенье, 27 июня, еще и в северных, а с 28 июня сильной жары нигде не будет, ожидается +25 +30 градусов", - отметила синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, во вторник, 22 июня, грозы ожидаются везде, кроме Волыни, северных областей, Киева, Сум, Харькова, Луганской и Донецкой областей. Ночная температура воздуха составит от +15 до +19 градусов, на востоке до +21. Днем в большинстве областей от +27 до +30 градусов, на востоке до +32 +36 градусов.

В Киеве 22 июня без осадков, сильный ветер. Ночью +20 +22 градуса, днем +30 +32 градуса.

В среду, 23 июня, грозами зацепит часть западных областей, юг и центр страны, в остальных регионах будет сухо. А вот температура пойдет верх. В большинстве регионов днем ожидается от +30 до +34 градусов, на востоке до +35 градусов. Немного прохладнее будет только на юге, от +26 до +30 градусов.

В Киеве 23 июня без осадков, сухо и солнечно. Ночью +19 +21 градус, днем от +33 до +35 градусов.

В четверг, 24 июня, грозы прогнозируются только в отдельных областях на западе страны, в южной части и зацепит Днепр. В остальных областях – сухо. Ночная температура будет колебаться в пределах от +17 до +21 градуса, днем ожидается от +31 до +35 градусов. На юге от +29 до +32 градусов.

В Киеве 24 июня без осадков, сухо. Ночью +19 +21 градус, днем от +33 до +35 градусов.

В пятницу, 25 июня, грозы прогнозируются на Волыни, Прикарпатье, во Львове, в большинстве южных областей, зацепит также Кропивницкий. Ночная температура составит от +16 до +19 градусов, местами до +21 +22 градусов. Днем по всей Украине ожидается от +31 до +35 градусов, в южной части страны от +29 до +32 градусов.

В Киеве 25 июня без осадков, небольшой ветер. Ночью +20 +22 градуса, днем +33 +35 градусов.

В субботу, 26 июня, грозами снова накроет большинство областей страны. Сухо будет в Одессе, Черкассах, Полтаве, Харькове, Донецкой и Луганской областях. Во всех остальных пройдут осадки. Температура воздуха начнет падать только на западе, ночью до +19 градусов, днем от +25 до +29 градусов. На юге от +29 до +32 градусов. На остальной территории страны синоптики прогнозируют +31 +35 градусов.

В Киеве 26 июня пройдет гроза, ночью ожидается +20 +22 градуса, днем от +31 до +33 градусов.

Карты погоды в Украине на неделю, с 22 по 26 июня

По данным портала Гисметео, на западе Украины температура упадет с понедельника, до +21 +24 градусов днем. На севере ожидается +24 +26 градусов, в южных областях похолодание начнется со среды, 30 июня. На востоке с 28 июня немного опустится температура, до +27 +28 градусов.

В Киеве в понедельник, 28 июня ожидается днем гроза и понижение температуры до +25 градусов, а с 30 июня температура может упасть до +23 градусов.

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