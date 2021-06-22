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Температура просто злетить: де в Україні буде зовсім нестерпно від спеки

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в середу, 23 червня, очікується висока практично у всіх регіонах країни. Опади прогнозуються тільки в західній частині та на півдні. А ось температура повітря буде зашкалювати до + 33 + 35 градусів.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі +19 +21 градус, вдень від +32 до + 35 градусів.

Південні області накриє дощами, місцями можливі зливи. Вночі в регіоні від +19 до +21 градуса, вдень прогріється до +26 +28 градусів, в Херсоні +31 +33 градуси. У Криму дощі, вночі + 19 +21 градус, вдень +32 + 34 градуси.

На півночі країни без опадів, сухо. Вночі +19 +21 градус, вдень від +33 до + 35 градусів.

У західних областях сильними дощами накриє Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці. В інших областях без істотних опадів. Вночі в регіоні від +18 до +21 градуса, вдень від +32 до +34 градусів, на Закарпатті до + 35 градусів.

У центральній частині країни сухо, опади не прогнозуються, вночі + 18 +21 градус, вдень від +31 до + 34 градусів.

Така погода триматиметься в Україні до вихідних, а потім синоптики прогнозують грози та дощі. Зниження температури очікується в західних областях, до + 25 градусів. В інших регіонах очікується вдень від + 27 до + 30 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 23 червня

Погода в Києві

У столиці 23 червня без опадів, невелика хмарність. Вночі +19 +21 градус, вдень прогріється до +32 + 34 градусів. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Києві спекотна погода буде триматися до кінця цього тижня, а потім температура піде на спад.

За прогностичними картками видно, що кінець червня принесе в столицю не тільки зниження температури до +25 +26 градусів, а й дощі з грозами. Липень розпочнеться з комфортної та сухої погоди, вночі + 17 +18 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

Карта погоди в Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну накриє надвисока температура.

А також розповідали про те, що синоптики назвали дату похолодання в Україні.

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