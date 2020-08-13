Синоптик рассказала, какой будет погода на праздник Маковея

Погода в Украине на Маковея будет хорошей (фото: freepic.com)

Синоптик рассказала украинцам о погоде на 14 августа

Погода в Украине на праздник Маковея, 14 августа, будет хорошей и комфортной для этого месяца лета. На большей территории нашей страны осадки маловероятны, дожди могут пройти в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"На Маковея в Украине будет красивая комфортная погода. На значительной части территории дожди маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди. Ветер будет преимущественно северный, в западных областях - юго-восточный, небольшой или умеренный", - сообщила синоптик.

По словам єксперта по погоде, температура воздуха 14 августа самая высокая будет на Юге и Западе. Там ожидается от+ 24 до +28 градусов, на остальной территории столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов.

"Местами в северной части +18 +20 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве 14-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +21 +23 градуса.

Напомним, праздник Маковея идет первым из трех летних Спасов, которые празднуют в августе. Он пришел к нам из Византии, где было основан в IX веке. На Маковея можно собирать мак и мед. Впрочем, стоит заметить, что во время этого нельзя было шумно себя вести, особенно когда отправлялись на пасеку за медом. По народным приметам, если громко себя вести, можно напугать пчел и испортить мед.

Как мы ранее сообщали, в Украину идет период "холодной засухи".

Ранее мы писали, что мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки, появились фото и видео.