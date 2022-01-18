Температура в классах +10: в одной из украинских школ в нечеловеческих условиях учатся дети

"Ребенок отказывается ходить из-за холода, сидят в куртках и все равно холодно. Как учиться в таких условиях? А впереди еще полтора месяца зимы. И так же было перед каникулами, почти не было детей в классах, именно по этой причине, если не ошибаюсь. А младшие в старую холодную, да еще и на третий этаж с неподъемными рюкзаками, на ремонт сбрасывались родители и собственными силами с учителем оборудовали класс", - рассказала женщина.

Виолетта возмутилась, неужели отопление должны обеспечить за счет родителей.

В комментариях родители сообщили, что это уже не первый случай, когда замерзают дети в школах.

Сьогодні йшла по малу в школу і чула, як хлопчик казав мамі: "Я так замерз сьогодні в школі".

О, стабільність. Постійно так було.

Ось така температура була сьогодні в 3 класі (+10 градусів) І головне дітям потрібно бути в школі 8.45, або в 8.50 по нових правилах, щоб ще лишніх 15 хвилин мерзнути.

В Яремче в школе замерзают дети (фото: Марта Бойко)