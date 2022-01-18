UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Температура в классах +10: в одной из украинских школ в нечеловеческих условиях учатся дети

Автор: Людмила Жукова

В школе Яремчи в Карпатах замерзают дети. Температура в классене более +10 градусов. Некоторые ученики отказываются ходить на занятия из-за жуткого холода.

Об этом сообщила Виолетта Сопивник в группе Яремче Онлайн.

"Ребенок отказывается ходить из-за холода, сидят в куртках и все равно холодно. Как учиться в таких условиях? А впереди еще полтора месяца зимы. И так же было перед каникулами, почти не было детей в классах, именно по этой причине, если не ошибаюсь. А младшие в старую холодную, да еще и на третий этаж с неподъемными рюкзаками, на ремонт сбрасывались родители и собственными силами с учителем оборудовали класс", - рассказала женщина.

Виолетта возмутилась, неужели отопление должны обеспечить за счет родителей.

В комментариях родители сообщили, что это уже не первый случай, когда замерзают дети в школах.

  • Сьогодні йшла по малу в школу і чула, як хлопчик казав мамі: "Я так замерз сьогодні в школі".
  • О, стабільність. Постійно так було.
  • Ось така температура була сьогодні в 3 класі (+10 градусів) І головне дітям потрібно бути в школі 8.45, або в 8.50 по нових правилах, щоб ще лишніх 15 хвилин мерзнути.

В Яремче в школе замерзают дети (фото: Марта Бойко)

Как мы ранее сообщали, в детском саду Светловодска замерзают дети, а кровати греют бутылками.

Читайте РБК-Украина в Google News
отопление