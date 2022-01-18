Температура в классах +10: в одной из украинских школ в нечеловеческих условиях учатся дети

В школе Яремчи в Карпатах замерзают дети. Температура в классене более +10 градусов. Некоторые ученики отказываются ходить на занятия из-за жуткого холода.
Об этом сообщила Виолетта Сопивник в группе Яремче Онлайн.
"Ребенок отказывается ходить из-за холода, сидят в куртках и все равно холодно. Как учиться в таких условиях? А впереди еще полтора месяца зимы. И так же было перед каникулами, почти не было детей в классах, именно по этой причине, если не ошибаюсь. А младшие в старую холодную, да еще и на третий этаж с неподъемными рюкзаками, на ремонт сбрасывались родители и собственными силами с учителем оборудовали класс", - рассказала женщина.
Виолетта возмутилась, неужели отопление должны обеспечить за счет родителей.
В комментариях родители сообщили, что это уже не первый случай, когда замерзают дети в школах.
Как мы ранее сообщали, в детском саду Светловодска замерзают дети, а кровати греют бутылками.