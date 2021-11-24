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В детском саду Светловодска замерзают дети: кровати греют бутылками

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Светловодск, Среда 24 ноября 2021 09:32
В детском саду Светловодска замерзают дети: кровати греют бутылками Жители Светловодска жалуются на отсутствия тепла в домах и детских учреждениях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Светловодске люди собрались на протест против отсутствия тепла в жилых домах и учреждениях для детей. Так, из-за отсутствия отопления дети не ходят в школы, а малыши в детсадах замерзают.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Город с населением в 40 тысяч жителей уже не в первый раз замерзает с наступлением холодов.

Почему в городе нет тепла

У школьников сокращают занятия, а некоторые из них вообще учатся на "дистанционке". В детсадах кровати малыши греют бутылками с водой. Несмотря на то, что котельные работают, тепло до домов не доходит из-за многочисленных порывов в сетях.

Местные жители возмущены холодом и просто перекрыли движение на центральной улице города.

К протестующим приехал городской голова и просил их уйти с улицы. Он обещал, что проблема будет решена.

"Чтобы у нас не происходило этих гидроударов, после которых поочередно лопает уже во внутрисетях и тогда уже спускается система, проседает котельная. Сейчас эта работа проводится", - сообщил мэр города Андрей Малицкий.

В Светловодске нужно уже давно строить модульные котельные и прокладывать новые трубопроводы вместо сгнивших, отмечают областные власти.

"Нужно сделать обновление сетей, но это уже нужно делать в соответствии с новыми котельными", - рассказала директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства кировоградской ОГА Ольга Довжук.

Как мы ранее писали, в детсаду Ровно отстраненная непривитая воспитательница подралась с коллегам.

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