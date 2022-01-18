Температура в класах +10: в одній з українських шкіл в нелюдських умовах навчаються діти

У школі Яремчі в Карпатах замерзають діти. Температура в класі більше +10 градусів. Деякі учні відмовляються ходити на заняття через страшний холод.
Про це повідомила Віолетта Сопівник у групі Яремче Онлайн.
"Дитина відмовляється ходити через холод, сидять в куртках і все одно холодно. Як вчитися в таких умовах? А попереду ще півтора місяці зими. І так само було перед канікулами, майже не було дітей в класах, саме з цієї причини, якщо не помиляюся. А молодші в стару холодну, та ще й на третій поверх з непідйомними рюкзаками, на ремонт скидалися батьки і власними силами з учителем обладнали клас", - розповіла жінка.
Віолетта обурилася, невже опалення повинні забезпечити коштом батьків.
У коментарях батьки повідомили, що це вже не перший випадок, коли замерзають діти в школах.
Як ми раніше повідомляли, у дитячому садку Світловодська замерзають діти, а ліжка гріють пляшками.