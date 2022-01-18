Температура в класах +10: в одній з українських шкіл в нелюдських умовах навчаються діти

"Дитина відмовляється ходити через холод, сидять в куртках і все одно холодно. Як вчитися в таких умовах? А попереду ще півтора місяці зими. І так само було перед канікулами, майже не було дітей в класах, саме з цієї причини, якщо не помиляюся. А молодші в стару холодну, та ще й на третій поверх з непідйомними рюкзаками, на ремонт скидалися батьки і власними силами з учителем обладнали клас", - розповіла жінка.

Віолетта обурилася, невже опалення повинні забезпечити коштом батьків.

У коментарях батьки повідомили, що це вже не перший випадок, коли замерзають діти в школах.

Сьогодні йшла по малу в школу І чула, як хлопчик казав мамі: "Я так замерз сьогодні в школі".

О, стабільність. Постійно так було.

Вісь така температура була сьогодні в 3 класі (+10 градусів) І головне дітям потрібно бути в школі 8.45, або в 8.50 за новими правилами, щоб ще лишніх 15 хвилин мерзнути.

В Яремче в школі замерзають діти (фото: Марта Бойко)