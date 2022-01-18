ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Температура в классах +10: в одной из украинских школ в нечеловеческих условиях учатся дети

Новина українською →
Яремча, Вторник 18 января 2022 08:47
Температура в классах +10: в одной из украинских школ в нечеловеческих условиях учатся дети В Яремче в школах замерзают дети (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В школе Яремчи в Карпатах замерзают дети. Температура в классене более +10 градусов. Некоторые ученики отказываются ходить на занятия из-за жуткого холода.

Об этом сообщила Виолетта Сопивник в группе Яремче Онлайн.

"Ребенок отказывается ходить из-за холода, сидят в куртках и все равно холодно. Как учиться в таких условиях? А впереди еще полтора месяца зимы. И так же было перед каникулами, почти не было детей в классах, именно по этой причине, если не ошибаюсь. А младшие в старую холодную, да еще и на третий этаж с неподъемными рюкзаками, на ремонт сбрасывались родители и собственными силами с учителем оборудовали класс", - рассказала женщина.

Виолетта возмутилась, неужели отопление должны обеспечить за счет родителей.

В комментариях родители сообщили, что это уже не первый случай, когда замерзают дети в школах.

  • Сьогодні йшла по малу в школу і чула, як хлопчик казав мамі: "Я так замерз сьогодні в школі".
  • О, стабільність. Постійно так було.
  • Ось така температура була сьогодні в 3 класі (+10 градусів) І головне дітям потрібно бути в школі 8.45, або в 8.50 по нових правилах, щоб ще лишніх 15 хвилин мерзнути.

Температура в классах +10: в одной из украинских школ в нечеловеческих условиях учатся детиВ Яремче в школе замерзают дети (фото: Марта Бойко)

Как мы ранее сообщали, в детском саду Светловодска замерзают дети, а кровати греют бутылками.

Читайте РБК-Украина в Google News
отопление
LITE
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи