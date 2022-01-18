ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Температура в класах +10: в одній з українських шкіл в нелюдських умовах навчаються діти

Новость на русском →
Яремча, Вівторок 18 січня 2022 08:47
Температура в класах +10: в одній з українських шкіл в нелюдських умовах навчаються діти В Яремче в школах замерзають діти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У школі Яремчі в Карпатах замерзають діти. Температура в класі більше +10 градусів. Деякі учні відмовляються ходити на заняття через страшний холод.

Про це повідомила Віолетта Сопівник у групі Яремче Онлайн.

"Дитина відмовляється ходити через холод, сидять в куртках і все одно холодно. Як вчитися в таких умовах? А попереду ще півтора місяці зими. І так само було перед канікулами, майже не було дітей в класах, саме з цієї причини, якщо не помиляюся. А молодші в стару холодну, та ще й на третій поверх з непідйомними рюкзаками, на ремонт скидалися батьки і власними силами з учителем обладнали клас", - розповіла жінка.

Віолетта обурилася, невже опалення повинні забезпечити коштом батьків.

У коментарях батьки повідомили, що це вже не перший випадок, коли замерзають діти в школах.

  • Сьогодні йшла по малу в школу І чула, як хлопчик казав мамі: "Я так замерз сьогодні в школі".
  • О, стабільність. Постійно так було.
  • Вісь така температура була сьогодні в 3 класі (+10 градусів) І головне дітям потрібно бути в школі 8.45, або в 8.50 за новими правилами, щоб ще лишніх 15 хвилин мерзнути.

Температура в класах +10: в одній з українських шкіл в нелюдських умовах навчаються дітиВ Яремче в школі замерзають діти (фото: Марта Бойко)

Як ми раніше повідомляли, у дитячому садку Світловодська замерзають діти, а ліжка гріють пляшками.

Читайте РБК-Україна в Google News
отопление
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі