Температура в класах +10: в одній з українських шкіл в нелюдських умовах навчаються діти
У школі Яремчі в Карпатах замерзають діти. Температура в класі більше +10 градусів. Деякі учні відмовляються ходити на заняття через страшний холод.
Про це повідомила Віолетта Сопівник у групі Яремче Онлайн.
"Дитина відмовляється ходити через холод, сидять в куртках і все одно холодно. Як вчитися в таких умовах? А попереду ще півтора місяці зими. І так само було перед канікулами, майже не було дітей в класах, саме з цієї причини, якщо не помиляюся. А молодші в стару холодну, та ще й на третій поверх з непідйомними рюкзаками, на ремонт скидалися батьки і власними силами з учителем обладнали клас", - розповіла жінка.
Віолетта обурилася, невже опалення повинні забезпечити коштом батьків.
У коментарях батьки повідомили, що це вже не перший випадок, коли замерзають діти в школах.
- Сьогодні йшла по малу в школу І чула, як хлопчик казав мамі: "Я так замерз сьогодні в школі".
- О, стабільність. Постійно так було.
- Вісь така температура була сьогодні в 3 класі (+10 градусів) І головне дітям потрібно бути в школі 8.45, або в 8.50 за новими правилами, щоб ще лишніх 15 хвилин мерзнути.
В Яремче в школі замерзають діти (фото: Марта Бойко)
Як ми раніше повідомляли, у дитячому садку Світловодська замерзають діти, а ліжка гріють пляшками.