Темний хліб може бути шкідливішим за білий: чому не варто вибирати за кольором

Існує поширений міф у тому, що чорний хліб дуже корисний. І люди, які дотримуються здорового харчування чи намагаються скинути вагу, обирають у магазині лише чорний чи сірий хліб.

Чому темний хліб не завжди корисний і на що треба звертати увагу під час вибору, розповіла дієтолог Тетяна Лакуста на своїй сторінці в Instagram.

Чому темний хліб не завжди корисний

Коли йдеться про темні сорти хліба, то зазвичай мається на увазі цільнозерновий темний хліб, з додаванням висівок. Насправді темний хліб буває різним і в його складі може бути багато різних інгредієнтів, які не роблять його кориснішим, ніж сорти білого хліба.

Деякі виробники, наприклад, додають у хліб барвники, щоб зробити його темнішим. А ще цукрові сиропи для посилення смаку. Тому варто звертати увагу на склад хліба, тип помелу борошна, кількість доданого цукру.

Як вибрати найкорисніший хліб

1. Найкорисніший - грубий тип помелу, це обойне та обдирне. Таке борошно з цілого зерна, в якому міститься багато мінералів, вітамінів та корисних мікроелементів.

При цьому, перший, другий та вищі сорти відрізняються тим, що містять значно більше крохмалю, менше клітковини та мінералів.

Який хліб варто купувати (скриншоти)

2. Додані цукри – це окремий біль. Через яблучне пюре, солод, глюкозо-фруктозний сироп темний хліб може мати високий глікемічний індекс, не менший ніж у разі білих сортів.

І у складі білків, жирів та вуглеводів вам напишуть, скільки цукрів буде. Їх може бути від 1 і більше (солодкі види хліба – 13 г). Тут головне орієнтуватися правило: менше доданих цукрів - корисніше.

3. Один із найкращих видів хліба – з меншим переліком інгредієнтів, як, наприклад у круглому українському хлібі.

Який хліб купувати не варто (Скріншоти)