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Темный хлеб может быть вреднее белого: почему не стоит выбирать по цвету

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Среда 09 августа 2023 07:15
Темный хлеб может быть вреднее белого: почему не стоит выбирать по цвету Почему темный хлеб может быть вреднее белого (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Татьяна Лакуста

Существует распространенный миф, что темный хлеб очень полезен. И люди, которые придерживаются здорового питания или пытаются сбросить вес, выбирают в магазине только черный или серый хлеб.

Почему темный хлеб не всегда полезен и на что нужно обращать внимание при выборе, рассказала диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram.

Почему темный хлеб не всегда полезен

Когда речь идет о темных сортах хлеба, то обычно имеется ввиду цельнозерновой темный хлеб, с добавлением высевок. На самом деле, темный хлеб бывает разным и в его составе может быть много разных ингредиентов, которые не делают его более полезным, чем сорта белого хлеба.

Некоторые производители, например, добавляют в хлеб красители, чтобы сделать его более темным. А еще сахарные сиропы для усиления вкуса. Поэтому стоит обращать внимание на состав хлеба, тип помола муки, количество добавленного сахара.

Как выбрать самый полезный хлеб

1. Самый полезный - грубый тип помола, это обдирное и обойное. Такая мука из целого зерна, в котором содержится много минералов, витаминов и полезных микроэлементов.

При этом, первый, второй и высшие сорта отличаются тем, что содержат значительно больше крахмала, меньше клетчатки и минералов.

Темный хлеб может быть вреднее белого: почему не стоит выбирать по цвету

Темный хлеб может быть вреднее белого: почему не стоит выбирать по цвету

Какой хлеб стоит покупать (скриншоты)

2. Добавленные сахара - это отдельная боль. Из-за яблочного пюре, солода, глюкозо-фруктозного сиропа темный хлеб может иметь высокий гликемический индекс, не меньший чем в случае белых сортов.

И в составе белков, жиров и углеводов вам напишут, сколько сахаров будет. Их может быть от 1 и больше (сладкие виды хлеба - 13 г). Тут главное ориентироваться на правило: меньше добавленных сахаров - полезнее.

3. Один из лучших видов хлеба - с меньшим перечнем ингредиентов, как например в круглом украинском хлебе.

Темный хлеб может быть вреднее белого: почему не стоит выбирать по цветуТемный хлеб может быть вреднее белого: почему не стоит выбирать по цвету

Какой хлеб покупать не стоит (Скриншоты)

Кстати, ранее мы называли самые полезные виды хлеба.

А также мы рассказывали, где нужно хранить хлеб в жаркую погоду.

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