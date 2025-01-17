Темна сторона людської психіки. 7 найкращих фільмів про соціопатів, які гідні вашої уваги

Мізері

Психологічний трилер за мотивами роману Стівена Кінга. Історія розгортається навколо письменника Пола Шелдона, який після автокатастрофи потрапляє до будинку своєї «відданої» фанатки Енні Вілкс. Спочатку вона здається доброю і турботливою, але згодом Пол розуміє, що опинився в руках жорстокої соціопатки. Енні вимагає переписати фінал його роману так, як хоче вона, і готова на все, аби досягти свого.

Хороший син

Картина розкриває моторошну природу дитячої жорстокості. У центрі сюжету - Марк, який після смерті матері переїжджає жити до родичів. Там він знайомиться зі своїм кузеном Генрі, зовні чарівним хлопчиком, який насправді приховує темну сторону. Генрі виявляється соціопатом, що здатен на небезпечні й аморальні вчинки. Марк намагається викрити його, але ніхто не вірить у його підозри.

Бійцівський клуб

Головний герой, офісний працівник, що страждає на безсоння, зустрічає харизматичного Тайлера Дердена. Разом вони засновують таємний бійцівський клуб, де чоловіки звільняються від соціальних рамок через насильство. Але з часом клуб виходить з-під контролю, а герой дізнається шокуючу правду про Тайлера і себе.

Перерване життя

Драма, що розповідає історію 18-річної дівчини, яка після невдалої спроби самогубства потрапляє до психіатричної лікарні. Там вона зустрічає різних пацієнтів з психічними розладами, включаючи харизматичну і бунтівну Лізу, яка стає її близькою подругою.

Американський психопат

Фільм, заснований на романі Бретта Істона Елліса, що розповідає про життя успішного, але психічно нестабільного молодого бізнесмена Патріка Бейтмана. Він веде подвійну життя: зовні він привабливий і успішний, але насправді є жорстоким серійним вбивцею.

Зникла

У центрі сюжету - Ніколь Данн, яка зникла безслідно в день свого п’ятого весілля. Під час розслідування її чоловік Нік стає головним підозрюваним у справі. Фільм глибоко досліджує теми маніпуляцій, медіа-впливу та темних сторін подружніх стосунків, відкриваючи несподівані повороти і розкриваючи таємниці, які залишають глядачів в напрузі до самого кінця.

Щось не так з Кевіном

Історія матері, яка намагається зрозуміти причини жахливого вчинку свого сина Кевіна, який влаштував масове вбивство в школі. Стрічка переплітається з флешбеками, які показують складні стосунки між матір’ю та сином, а також болючий процес після трагедії.