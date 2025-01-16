Класні драми для всіх, хто любить глибокі сюжети. 5 фільмів, які торкнуться вашої душі

Драми можуть бути історичними, з нотками комедії, романтичними та навіть кримінальними. Такі стрічки варто дивитися, коли здається, що все навколо вже набридло.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 драм з глибокими сюжетами, які змусять багато про що замислитися.

"Зелена книга"

Ця стрічка вас розчулить, залишитися байдужим після її перегляду просто неможливо. На вас чекає небанальна драма, в якій йдеться про темношкірого піаніста, чиїм талантом всі захоплюються. Але світу не завжди вистачає людяності, тому головний герой страждає від расових упереджень.

"Чоловік на ім'я Отто"

Відносно "свіжа" драма змусить вас плакати, а фінал буде настільки щемливим, що втриматися буде ще важче. В центрі сюжету - літній чоловік, дружина якого помирає. Після цього він втрачає бажання жити, але нові сусіди зможуть все змінити.

"Бастард" (Земля пригод)

Ця історична драма розповість про шукача пригод, який має виконати наказ короля. Він вирушає на нові землі, де на нього ніхто не чекає. І ця пригода буде драматичною.

"Річард говорить "Прощавай" (Професор)

А ця драма розповість про професора, який дізнається, що в нього знайшли моторошну хворобу. Через це він вирішує радикально змінити своє життя. Головний герой кидає виклик цьому світу та хоче залишити після себе хоча б якийсь слід, але чи вдасться йому це зробити?

"Продавці болю"

Глибока драма покаже, як звичайна жінка може випадково стати частиною величезного злочину. В цій стрічці ви побачите, як люди опиняються перед непростим вибором, наскільки страшні цинізм та жадібність, та до чого призводять ігри з вогнем.