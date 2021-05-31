Тело нашла дочка: в Кривом Роге женщина покончила с собой после ссоры с мужем

В Покровском районе Кривого Рога, в одной из квартир микрорайона 5-й Заречный, 30 мая произошла жуткая трагедия. 13-летняя девочка вернулась вечером с прогулки с младшей, трехлетней сестрой. В ванной она нашла тело своей матери. Женщина повесилась на поясе от халата.

По предварительным данным, у женщины накануне произошла ссора с мужем. После этого она попросила 13-летнюю дочь забрать младшую и выйти на прогулку. Когда дети ушли из дома, женщина пошла в ванную и повесилась на поясе от халата.

Дети после прогулки первым делом пошли в ванную, чтобы помыть руки. Там они и обнаружили мать без признаков жизни.

Сейчас со старшей девочкой работают психологи, так как она находится в состоянии шока. Что конкретно могло стать причиной такого поступка – на данный момент неизвестно.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и опрашивает родных.