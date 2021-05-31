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Тіло знайшла донька: у Кривому Розі жінка наклала на себе руки після сварки з чоловіком

Автор: Анна Шиканова

У Кривому Розі сталася страшна трагедія. Молода жінка наклала на себе руки після сімейної сварки. Тіло матері виявила 13-річна донька загиблої.

Деталі розповіли у місцевому виданні "Перший міський".

У Покровському районі Кривого Рогу, в одній з квартир мікрорайону 5-й Зарічний, 30 травня сталася страшна трагедія. 13-річна дівчинка повернулася ввечері з прогулянки з молодшою, трирічною сестрою. У ванній вона знайшла тіло своєї матері. Жінка повісилася на поясі від халата.

За попередніми даними, у жінки напередодні сталася сварка з чоловіком. Після цього вона попросила 13-річну дочку забрати молодшу і вийти на прогулянку. Коли діти пішли з дому, жінка пішла у ванну і повісилася на поясі від халата.

Діти після прогулянки насамперед пішли у ванну, щоб помити руки. Там вони й виявили матір без ознак життя.

Зараз зі старшою дівчинкою працюють психологи, оскільки вона знаходиться в стані шоку. Що конкретно могло стати причиною такого вчинку - на цей момент невідомо.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії та опитує рідних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що психологи дали поради батькам, як розпізнати схильність до суїциду.

А також розповідали про те, що у Дніпрі патрульні поліцейські встигли врятувати жінку від самогубства.

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