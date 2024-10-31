Telegram випустив оновлення, яке змінює звичне уявлення про месенджер

Відео в Telegram чекають на серйозне оновлення. Користувачі зможуть вибирати якість відтворення відео, а також включати режим "картинка в картинці" і регулювати швидкість відтворення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Telegram .

Прискорене завантаження та покращена якість відео

Під час перегляду відео, опублікованих у великих каналах після цього оновлення, програма автоматично вибирає оптимальну якість в залежності від швидкості підключення до Інтернету. Це дозволяє заощаджувати трафік і завантажувати відео швидше. Користувачі також можуть вручну вибрати потрібну якість - низьку, середню або високу.

Також був спрощений перехід у режим "Малюнок у картинці" на iOS - тепер для одночасного перегляду відео та чатів достатньо потягнути відкрите відео вгору. Такий самий жест, спрямований вниз, як і раніше, закриває відео.

Щоб налаштувати якість відео, натисніть значок шестерні у відеоплеєрі.

Оскільки користувачам більше не обов'язково дивитися відео в тому ж дозволі, в якому вони були завантажені, власники каналів можуть дозволити собі викладати відео вищої якості. Тепер відео не потрібно додатково готувати до публікації – Telegram самостійно оптимізує його та збереже у кількох варіантах з різним ступенем стиснення.

Користувачам з більш слабким інтернет-з'єднанням автоматично відкриється стисле відео, тоді як власники високошвидкісного інтернету зможуть відразу подивитися контент у максимальній якості.

Прискорене завантаження та покращена якість відео (gif: Telegram)

Регулювання швидкості відтворення

Можливість вибирати швидкість перегляду відео доступна в Telegram вже багато років. Тепер користувачі можуть миттєво прискорювати відео за допомогою нових жестів, не заходячи до налаштувань.

Торкніться правої частини екрана і утримуйте палець, щоб прискорити відтворення відео в 1,5 рази, якщо провести пальцем вправо, швидкість можна збільшити до 2,5 разів. Відпустіть екран, щоб повернутися до звичайної швидкості.

На Android можна двічі натиснути на лівий або правий бік відео, щоб перемотати його на 10 секунд тому або вперед.

Додавання фотографій до надісланих повідомлень

Якщо ви забули прикріпити фотографію, відео або файл перед відправкою, то тепер можна легко додати їх під час редагування повідомлення. Більше не доведеться видаляти повідомлення та починати все заново.

Ви також можете замінити медіа у повідомленні на іншу фотографію або відео під час редагування.

Додавання фотографій до відправлених повідомлень (gif: Telegram)

Час останньої зміни повідомлень

Тепер у меню повідомлення відображається час, коли його було відредаговано. Якщо повідомлення редагували більше одного разу, буде показано час останньої зміни.

Ви також можете переглядати докладні повідомлення про прочитання ваших повідомлень у невеликих групах та особистих чатах. Вони вказано, коли повідомлення було відкрито кожним учасником.

Час останньої зміни повідомлень (gif: Telegram)

Внутрішні хештеги у чатах

Тепер власники груп та каналів можуть використовувати новий формат #хештег@ім'я_користувача. При натисканні на такий хештег відображаються публікації та історії лише з того ж чату.

Якщо ввести хештег при наборі повідомлення в публічному чаті, з'явиться спеціальне меню, яке дозволяє додати до хештегу @ім'я чату в один дотик.

Внутрішні хештеги у чатах (gif: Telegram)

Офіційні рекламні оголошення у ботах

Боти та міні-додатки тепер можуть отримувати частину доходу від офіційної реклами – це дасть сервісам на платформі Telegram ще один спосіб підтримувати свій розвиток.

Офіційні рекламні оголошення ненав'язливі та зберігають конфіденційність особистих даних користувачів, а автори контенту та розробники можуть отримувати 50 відсотків доходу від реклами, що відображається у їхніх каналах та ботах.

Офіційні оголошення в ботах (gif: Telegram)

Збільшені ліміти повідомлень для роботів

Усі боти Telegram можуть надсилати користувачам до 30 повідомлень за секунду - абсолютно безкоштовно. Розробники тепер можуть збільшити ліміт повідомлень для великих сервісів - у цьому випадку бот надсилатиме до 1000 повідомлень за секунду.

Надсилання повідомлень оплачується з балансу бота і коштує лише 0,1 зірки. Щоб отримати Зірки Telegram для бота, розробники можуть розміщувати платний контент і продавати цифрові товари.

Точні лічильники реакцій

Якщо ви хочете дізнатися точну кількість сердець або зірок, які користувачі залишили під вашим повідомленням, натисніть та утримуйте лічильник з потрібною реакцією.

Точні лічильники реакцій (gif: Telegram)