Telegram выпустил обновление, которое меняет привычное представление о мессенджере
Видео в Telegram ждут серьезное обновление. Пользователи смогут выбирать качество воспроизведения получаемых видео, а также включать режим "картинка в картинке" и регулировать скорость воспроизведения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Telegram.
Ускоренная загрузка и улучшенное качество видео
При просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество - низкое, среднее или высокое.
Также был упрощен переход в режим "Картинка в картинке" на iOS - теперь для одновременного просмотра видеозаписи и чатов достаточно потянуть открытое видео вверх. Такой же жест, направленный вниз, по-прежнему закрывает видео.
Чтобы настроить качество видео, нажмите на значок шестеренки в видеоплеере.
Поскольку пользователям больше не обязательно смотреть видеозаписи в том же разрешении, в котором они были загружены, владельцы каналов могут позволить себе выкладывать видео более высокого качества. Теперь видео не нужно дополнительно подготавливать к публикации - Telegram самостоятельно оптимизирует его и сохранит в нескольких вариантах с разной степенью сжатия.
У пользователей с более слабым интернет-соединением автоматически откроется сжатое видео, в то время как обладатели высокоскоростного интернета смогут сразу посмотреть контент в максимальном качестве.
Ускоренная загрузка и улучшенное качество видео (gif: Telegram)
Регулировка скорости воспроизведения
Возможность выбирать скорость просмотра видеозаписей доступна в Telegram уже много лет. Теперь пользователи могут мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов, не заходя в настройки.
Коснитесь правой части экрана и удерживайте палец, чтобы ускорить воспроизведение видео в 1,5 раза, - если провести пальцем вправо, скорость можно увеличить до 2,5 раз. Отпустите экран, чтобы вернуться к обычной скорости.
На Android можно дважды нажать на левую или правую сторону видео, чтобы перемотать его на 10 секунд назад или вперед.
Добавление фотографий к отправленным сообщениям
Если вы забыли прикрепить фотографию, видеозапись или файл перед отправкой, тог теперь можете легко добавить их при редактировании сообщения. Больше не придется удалять сообщение и начинать все заново.
Вы также можете заменить медиа в сообщении на другую фотографию или видео при редактировании.
Добавление фотографий к отправленным сообщениям (gif: Telegram)
Время последнего изменения сообщений
Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения.
Вы также можете просматривать подробные уведомления о прочтении ваших сообщений в небольших группах и личных чатах. В них указано, когда сообщение было открыто каждым участником.
Время последнего изменения сообщений (gif: Telegram)
Внутренние хештеги в чатах
Теперь владельцы групп и каналов могут использовать новый формат #хештег@имя_пользователя. При нажатии на такой хештег отображаются публикации и истории только из того же чата.
Если ввести хештег при наборе сообщения в публичном чате, появится специальное меню, позволяющее добавить к хештегу @имя чата в одно касание.
Внутренние хештеги в чатах (gif: Telegram)
Официальные рекламные объявления в ботах
Боты и мини-приложения теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы - это даст сервисам на платформе Telegram еще один способ поддерживать свое развитие.
Официальные рекламные объявления ненавязчивы и сохраняют конфиденциальность личных данных пользователей, а авторы контента и разработчики могут получать 50 процентов дохода от рекламы, которая отображается в их каналах и ботах.
Официальные рекламные объявления в ботах (gif: Telegram)
Увеличенные лимиты сообщений для ботов
Все боты Telegram могут отправлять пользователям до 30 сообщений в секунду - абсолютно бесплатно. Разработчики теперь могут увеличить лимит сообщений для крупных сервисов - в этом случае бот будет отправлять до 1000 сообщений в секунду.
Отправка сообщений оплачивается с баланса бота и стоит всего 0,1 звезды. Чтобы получить Звезды Telegram для бота, разработчики могут размещать в нем платный контент и продавать цифровые товары.
Точные счетчики реакций
Если вы хотите узнать точное количество сердец или звезд, которое пользователи оставили под вашим сообщением, нажмите и удерживайте счетчик с нужной реакцией.
Точные счетчики реакций (gif: Telegram)
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