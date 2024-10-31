Telegram выпустил обновление, которое меняет привычное представление о мессенджере

Видео в Telegram ждут серьезное обновление. Пользователи смогут выбирать качество воспроизведения получаемых видео, а также включать режим "картинка в картинке" и регулировать скорость воспроизведения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Telegram .

Ускоренная загрузка и улучшенное качество видео

При просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество - низкое, среднее или высокое.

Также был упрощен переход в режим "Картинка в картинке" на iOS - теперь для одновременного просмотра видеозаписи и чатов достаточно потянуть открытое видео вверх. Такой же жест, направленный вниз, по-прежнему закрывает видео.

Чтобы настроить качество видео, нажмите на значок шестеренки в видеоплеере.

Поскольку пользователям больше не обязательно смотреть видеозаписи в том же разрешении, в котором они были загружены, владельцы каналов могут позволить себе выкладывать видео более высокого качества. Теперь видео не нужно дополнительно подготавливать к публикации - Telegram самостоятельно оптимизирует его и сохранит в нескольких вариантах с разной степенью сжатия.

У пользователей с более слабым интернет-соединением автоматически откроется сжатое видео, в то время как обладатели высокоскоростного интернета смогут сразу посмотреть контент в максимальном качестве.

Ускоренная загрузка и улучшенное качество видео (gif: Telegram)

Регулировка скорости воспроизведения

Возможность выбирать скорость просмотра видеозаписей доступна в Telegram уже много лет. Теперь пользователи могут мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов, не заходя в настройки.

Коснитесь правой части экрана и удерживайте палец, чтобы ускорить воспроизведение видео в 1,5 раза, - если провести пальцем вправо, скорость можно увеличить до 2,5 раз. Отпустите экран, чтобы вернуться к обычной скорости.

На Android можно дважды нажать на левую или правую сторону видео, чтобы перемотать его на 10 секунд назад или вперед.

Добавление фотографий к отправленным сообщениям

Если вы забыли прикрепить фотографию, видеозапись или файл перед отправкой, тог теперь можете легко добавить их при редактировании сообщения. Больше не придется удалять сообщение и начинать все заново.

Вы также можете заменить медиа в сообщении на другую фотографию или видео при редактировании.

Добавление фотографий к отправленным сообщениям (gif: Telegram)

Время последнего изменения сообщений

Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения.

Вы также можете просматривать подробные уведомления о прочтении ваших сообщений в небольших группах и личных чатах. В них указано, когда сообщение было открыто каждым участником.

Время последнего изменения сообщений (gif: Telegram)

Внутренние хештеги в чатах

Теперь владельцы групп и каналов могут использовать новый формат #хештег@имя_пользователя. При нажатии на такой хештег отображаются публикации и истории только из того же чата.

Если ввести хештег при наборе сообщения в публичном чате, появится специальное меню, позволяющее добавить к хештегу @имя чата в одно касание.

Внутренние хештеги в чатах (gif: Telegram)

Официальные рекламные объявления в ботах

Боты и мини-приложения теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы - это даст сервисам на платформе Telegram еще один способ поддерживать свое развитие.

Официальные рекламные объявления ненавязчивы и сохраняют конфиденциальность личных данных пользователей, а авторы контента и разработчики могут получать 50 процентов дохода от рекламы, которая отображается в их каналах и ботах.

Официальные рекламные объявления в ботах (gif: Telegram)

Увеличенные лимиты сообщений для ботов

Все боты Telegram могут отправлять пользователям до 30 сообщений в секунду - абсолютно бесплатно. Разработчики теперь могут увеличить лимит сообщений для крупных сервисов - в этом случае бот будет отправлять до 1000 сообщений в секунду.

Отправка сообщений оплачивается с баланса бота и стоит всего 0,1 звезды. Чтобы получить Звезды Telegram для бота, разработчики могут размещать в нем платный контент и продавать цифровые товары.

Точные счетчики реакций

Если вы хотите узнать точное количество сердец или звезд, которое пользователи оставили под вашим сообщением, нажмите и удерживайте счетчик с нужной реакцией.

Точные счетчики реакций (gif: Telegram)