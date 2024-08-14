Telegram випустив масштабне оновлення: що змінилося

Серед нововведень - функції, раніше представлені у бета-версії. Тепер користувачі можуть надсилати внутрішню валюту авторам каналів за допомогою "Зірок", підтримуючи їх під будь-якими постами.

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Кількість "Зірок" відображається на панелі реакцій, і видно, хто відправив найбільше. Ім'я можна приховати, а автори каналів отримують 100 відсотків "Зірок", які можна обміняти на Toncoin або використовувати для оплати реклами зі знижкою.

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Власники каналів також можуть створювати запрошення на ексклюзивний контент із платною підпискою у "Зірках", а також монетизувати канали через платні фото та відео, доступні тепер і для ботів.

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Ще одна новація - можливість публікувати пости в каналі від імені особистого облікового запису або іншого каналу, з включенням відображення фото профілю для спрощення орієнтації підписників.

У версії Telegram для iOS з'явилася підтримка перегляду документів (.pdf, .xls, .docx) у вбудованому браузері додатка з можливістю перемикання між файлами та чатами.

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Telegram виповнилося 11 років у середу, 14 серпня, і за цей час кількість активних користувачів перевищила 950 мільйонів.