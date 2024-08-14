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Telegram выпустил масштабное обновление: что изменилось

В Telegram добавили суперканалы, звездные реакции и многое другое (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Разработчики Telegram представили обновления мессенджера в честь его 11-летия. Новые функции уже доступны на iPhone через App Store и Android при загрузке с официального сайта. В Google Play обновление появится после одобрения модераторами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Telegram.

Среди нововведений - функции, ранее представленные в бета-версии. Теперь пользователи могут отправлять внутреннюю валюту авторам каналов с помощью "Звезд", поддерживая их под любыми постами.  

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Количество "Звезд" отображается на панели реакций, и видно, кто отправил больше всего. Имя можно скрыть, а авторы каналов получают 100 процентов "Звезд", которые можно обменять на Toncoin или использовать для оплаты рекламы со скидкой. 

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Владельцы каналов также могут создавать пригласительные ссылки на эксклюзивный контент с платной подпиской в "Звездах", а также монетизировать каналы через платные фото и видео, доступные теперь и для ботов. 

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Еще одно новшество - возможность публиковать посты в канале от имени личного аккаунта или другого канала, с включением отображения фото профиля для упрощения ориентации подписчиков.  

В версии Telegram для iOS появилась поддержка просмотра документов (.pdf, .xls, .docx) во встроенном браузере приложения с возможностью переключения между файлами и чатами. 

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Telegram исполнилось 11 лет в среду, 14 августа, и за это время число активных пользователей превысило 950 миллионов.  

У нас также есть материал о том, как сделать Telegram по-настоящему безопасным с помощью настроек.

А еще мы писали о том, как создать канал в мессенджерах.

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