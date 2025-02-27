Telegram тестує платне спілкування: як це працюватиме

Згідно з попередніми даними, це нововведення надасть користувачам, особливо адміністраторам каналів і груп, можливість встановлювати певну кількість "зірок" - внутрішньої валюти Telegram, необхідної для надсилання повідомлень. Зокрема, розглядається варіант введення платних коментарів до публікацій у каналах, що мають прив'язані публічні групи.

Чи залишиться оплата фіксованою за кожне повідомлення або коментар, чи буде впроваджено підписку, що дає змогу залишати коментарі без обмежень, наразі невідомо.

Також не уточнюються терміни запуску і країни, в яких функція стане доступною. Наразі нововведення тестується лише на обмеженій кількості користувачів на сервері Telegram.

Існує й інша версія: можливо, користувачі зможуть стягувати плату за можливість почати з ними особисте листування.

Слід зазначити, що в поточній версії Telegram уже реалізовано часткову можливість обмежувати коло осіб, яким дозволено надсилати особисті повідомлення.

Зокрема, підписники Telegram Premium можуть встановити правило, що дає змогу отримувати повідомлення тільки від інших преміум-користувачів. Нові платні функції, ймовірно, розширять цей механізм.

Раніше засновник Telegram Павло Дуров неодноразово заявляв, що базові функції месенджера залишаться безкоштовними. Однак у 2022 році було представлено підписку Telegram Premium, а також з'явилася реклама в каналах для користувачів без підписки.

Telegram почав тестувати функцію платних коментарів (фото: Telegram Info)

Які ще нові функції з'явилися в Telegram

Посилання на конкретний момент у відео

У додатку тепер можна ділитися посиланнями на відео з позначкою часу. При натисканні на таке посилання відео відкриється саме в зазначеному моменті.

Обкладинки для відео в каналах

Перед публікацією відео в каналі тепер можна вибрати кадр для обкладинки. Це дасть змогу зробити контент більш привабливим і впізнаваним.

Збереження прогресу перегляду

Відео тепер автоматично зберігають позицію відтворення, даючи змогу продовжити перегляд з того ж місця після перерви.

Пошук наклейок за допомогою ШІ

Додано можливість шукати серед мільйонів користувацьких наліпок і емодзі, вводячи складні запити, наприклад, "задумливий собака" або "космічний собака". Функція доступна 29 мовами.

Реакції зірками від імені каналу

Тепер можна відправляти реакції зірками на повідомлення в каналах від імені своїх каналів, що допомагає авторам просувати контент.

Рекомендації схожих ботів

У профілях ботів тепер відображаються схожі сервіси, ігри та утиліти, що спрощує пошук корисних інструментів.